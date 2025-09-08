Рейтинг@Mail.ru
Новое заявление Макрона об Украине поразило журналиста
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:21 08.09.2025 (обновлено: 10:07 08.09.2025)
Новое заявление Макрона об Украине поразило журналиста
Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об украинском конфликте.
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети X. "От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием", — сказал Боуз. В субботу Макрон заявил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой коалиции желающих. На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников коалиции под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
украина
франция
индия
Боуз заявил об отчаянии Макрона после его слов об украинском конфликте

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети X.

"От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием", — сказал Боуз.
В субботу Макрон заявил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой коалиции желающих.

На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников коалиции под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
