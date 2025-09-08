https://ria.ru/20250908/makron-2040350876.html

Новое заявление Макрона об Украине поразило журналиста

Новое заявление Макрона об Украине поразило журналиста

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Журналист Чей Боуз заявил об отчаянии президента Франции Эммануэля Макрона после его слов об украинском конфликте. Об этом он написал в соцсети X. "От всего, что вы говорите, веет неуместностью и отчаянием", — сказал Боуз. В субботу Макрон заявил, что передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой коалиции желающих. На прошлой неделе в Париже прошла встреча участников коалиции под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".

