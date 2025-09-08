https://ria.ru/20250908/makron-2040304403.html

Миссия выполнена: Макрон уничтожил Францию

Миссия выполнена: Макрон уничтожил Францию - РИА Новости, 08.09.2025

Миссия выполнена: Макрон уничтожил Францию

Европа сегодня вопит от кошмарной боли: на глазах 26 еэсовских государств в неуправляемое пике острейшего хаоса сваливается страна-соосновательница "райского... РИА Новости, 08.09.2025

Европа сегодня вопит от кошмарной боли: на глазах 26 еэсовских государств в неуправляемое пике острейшего хаоса сваливается страна-соосновательница "райского сада".Правительство — шестое с момента, как хозяином Елисейского дворца стал Эммануэль Макрон, и третье за последний год (Атталь, Барнье и вот сейчас, до сегодняшнего дня — Байру) — превращается в хлам. И даже без прилагательного "политический". Таков итог, пусть и промежуточный, правления захвативших власть в Пятой республике и никем и никогда не избираемых глобалистов. Они привели к власти Макрона, они же сейчас всеми силами пытаются его ослабить. Точнее, те, кто дергает французских политиков самого верхнего эшелона за веревочки, как марионеток, должны срочно найти замену тому, кто на поверку оказался неудачником.Французская катастрофа — самая яркая иллюстрация, как глобализм уничтожает и государственные институты, и общественный договор между социумом и властью, и само демократическое устройство Пятой республики. Все это вполне жило и здравствовало, пока не было принято решение с Францией — как с суверенной государственной единицей на политической карте мира — расправиться.Глобалисты — те же термиты, но политические. Дом, зараженный этими насекомыми, вроде бы стоит. Весь из себя красивый. Но ткни пальцем — и он рухнет.Затея сокрушить Европу задумывалась не сейчас и не сегодня: те, кто планирует подобные предприятия, смотрят вперед минимум на 10-15 лет. Достаточно напомнить, как последовательно выводились из игры с помощью судебных и иных расправ те, кто мог глобалистам хотя бы возразить, чтобы понять, насколько внеморальны эти прирожденные политические убийцы.Они вывели с "поля", скомпрометировав, демонизировав, окружив уголовными и судебными преследованиями, Доминика Стросс-Кана, Николя Саркози, Франсуа Фийона и Марин Ле Пен. Уничтоженные репутации, уголовные приговоры, штрафы и тюремные сроки, как и запрет баллотироваться на любой пост в течение следующего десятилетия. Нет, никто никого не режет на улицах, не рубит голову гильотиной, но перечисленное — лишь необходимая уступка сегодняшним нравам.Всех вышеперечисленных политиков тем не менее казнили публично, и гражданская казнь, и судебный приговор утверждены в общественном пространстве: "вы что, не верите в независимость французского правосудия?".И они все — включая и Ле Пен тоже — стали экспонатами музея политических восковых и поэтому безопасных для глобалистов фигур.Судьба Макрона тоже понятна. Его отправят в запасники этого музея на два года, а там посмотрят, годится ли он еще для дальнейшего использования.Понятна и судьба "райского сада": если глобалисты умертвили вторую по объему экономику сообщества, то остальные должны тем более умереть. Да, агония будет неспешной, да, судороги будут выдавать за попытки подняться со смертного одра и за крепнущие экономические показатели, но это всего лишь маскировка и пиар в пользу бедных (умом и рефлексией) обитателей "райского сада".Разговоры о принятии в "райский сад" оставшихся от Незалежной территорий — техничное и политически неуязвимое решение покончить и с Украиной, и со всеми остальными государствами из "райского сада".Владимир Путин очень кстати напомнил, что глобализм "эуропэйского" извода нес (и принес) Киеву. "Открытие рынков для конкурентоспособной европейской продукции убивало производство на самой Украине", — заметил российский лидер на пленарной сессии ВЭФ нынешнего года. "Янукович посчитал и прослезился", — добавил президент России.Ни от Макрона, ни от Мерца, ни от Меллони и прочих подобной реакции не дождешься. Все эти деятели и деятельницы возведены глоблистами в ранг глав государств или поставлены на руководство в кабминах.Они лгут собственным избирателям, которых их покровители обрекли на заклание.Они врали, когда говорили с разных трибун, что санкции "поставят Россию на колени и экономически, и политически".Потом они врали, что вино, сыры и прочие европейские деликатесы исключены из списка товаров, идущих на экспорт в США, а значит, автоматически подпадающих под новые тарифы. Те же французские виноделы еще полгода назад поставляли свои бордо, бургундские и шампанские по тарифам в два процента. Сегодня их продукция облагается более чем 20-процентной ввозной пошлиной. Виноградари уничтожают ценнейшие лозы. Это касается уже каждого четвертого хозяйства в том же Бордо. Земли распродаются по дешевке.К смерти еэсовские приговорили и собственных фермеров. Новость о подписании фон дер Ляйен соглашения о свободной торговле со странами МЕРКОСУР (это общий рынок латиноамериканских государств и Бразилии) неизбежно ставит под удар все европейское крестьянство. Аграрии в ЕС сегодня выживают только благодаря колоссальным субсидиям Брюсселя. При малейших признаках недовольства денежный краник ассигнований Еврокомиссия прикрутит до упора.Фермеры конечно, могут поливать навозом ее штаб-квартиру сколько им влезет. Навоз закончится быстрее, чем необходимость платить налоги и взносы. Аграрии обанкротятся вслед за виноделами, сыроварами, хлеборобами и животноводами.Мы, когда говорим о суверенности, думаем, что это материя, к повседневности отношения не имеющая.Наш суверенитет обеспечивает не только безопасность нашей страны, ее внешних границ и нормальное развитие нашей экономики. Суверенитет — главная гарантия обычной, нормальной и спокойной жизни всех наших сограждан, абсолютно уверенных в том, что их интересы, любые абсолютно, будут защищать насмерть.Чтобы не было "как в Париже". Там сегодня не просто отставка кабмина, не просто заранее объявленный хаос и не просто неуправляемая ситуация с платежами по долгам. Это агония "райского сада". И нет никаких причин, чтобы хоть кто-то или что-то эту агонию смогли не то что отменить, но хотя бы отодвинуть по времени.

