В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб человек - РИА Новости, 08.09.2025
21:03 08.09.2025 (обновлено: 21:44 08.09.2025)
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб человек
МАКЕЕВКА, 8 сен — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки погиб как минимум один человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Накрытое тело погибшего лежит на земле возле поврежденного многоквартирного дома. Информация о других возможных пострадавших уточняется.При прямом попадании дрона ВСУ в многоэтажный дом произошло возгорание минимум в восьми квартирах. Пожар уже ликвидировали.Украинские боевики ежедневно атакуют дронами и обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах.
МАКЕЕВКА, 8 сен — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки погиб как минимум один человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Накрытое тело погибшего лежит на земле возле поврежденного многоквартирного дома.
