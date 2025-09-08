https://ria.ru/20250908/makeevka-2040544663.html
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб человек
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб человек - РИА Новости, 08.09.2025
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб человек
При атаке дрона ВСУ по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки погиб как минимум один человек, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T21:03:00+03:00
2025-09-08T21:03:00+03:00
2025-09-08T21:44:00+03:00
происшествия
макеевка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6cbf3c1c6a7caf1259d75462505d6b1.jpg
МАКЕЕВКА, 8 сен — РИА Новости. При атаке дрона ВСУ по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки погиб как минимум один человек, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Накрытое тело погибшего лежит на земле возле поврежденного многоквартирного дома. Информация о других возможных пострадавших уточняется.При прямом попадании дрона ВСУ в многоэтажный дом произошло возгорание минимум в восьми квартирах. Пожар уже ликвидировали.Украинские боевики ежедневно атакуют дронами и обстреливают мирные населенные пункты и гражданские объекты в российских регионах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250617/khinshteyn-2023411720.html
макеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269842_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9843a3e7912bb910e5688bff4649cdcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, вооруженные силы украины
Происшествия, Макеевка, Вооруженные силы Украины
В Макеевке при атаке дрона ВСУ погиб человек
В Макеевке при ударе дрона ВСУ по жилому дому погиб человек