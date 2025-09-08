https://ria.ru/20250908/makeevka-2040543602.html
ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому в Макеевке
Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому в Макеевке с помощью БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2025
МАКЕЕВКА (ДНР), 8 сен - РИА Новости. Боевики ВСУ нанесли удар по многоэтажному дому в Макеевке с помощью БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. ЧП произошло в Червоногвардейском районе города. Как передает корреспонденте РИА Новости, в результате прямого попадания дрона ВСУ в многоэтажный дом произошло возгорание минимум в восьми квартирах. На данный момент пожар ликвидирован, движение в районе ЧП перекрыто.
