08.09.2025

Венесуэла развернет дополнительные силы в Карибском регионе
10:52 08.09.2025
Венесуэла развернет дополнительные силы в Карибском регионе
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился дополнительно развернуть на "карибском направлении" 25 тысяч военнослужащих на фоне растущего присутствия США в регионе. В середине августа сообщалось, что США перебрасывают в Карибское море к берегам Венесуэлы военные корабли и несколько тысяч морских пехотинцев. Я отдал приказ о развертывании 25 тысяч солдат нашей славной армии для усиления операций подразделений быстрого реагирования в приграничной зоне с Колумбией и на карибском направлении - от Гуахиры до Фалькона, а также для усиления всех операций на восточном карибском направлении в штатах Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро", - написал Мадуро в социальных сетях. Венесуэльский лидер отметил, что главная цель мобилизации - защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир. Госсекретарь США Марко Рубио 2 сентября заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
© AP Photo / Fernando LlanoВоеннослужащие армии Венесуэлы
Военнослужащие армии Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo / Fernando Llano
Военнослужащие армии Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился дополнительно развернуть на "карибском направлении" 25 тысяч военнослужащих на фоне растущего присутствия США в регионе.
В середине августа сообщалось, что США перебрасывают в Карибское море к берегам Венесуэлы военные корабли и несколько тысяч морских пехотинцев.
Я отдал приказ о развертывании 25 тысяч солдат нашей славной армии для усиления операций подразделений быстрого реагирования в приграничной зоне с Колумбией и на карибском направлении - от Гуахиры до Фалькона, а также для усиления всех операций на восточном карибском направлении в штатах Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро", - написал Мадуро в социальных сетях.
Венесуэльский лидер отметил, что главная цель мобилизации - защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир.
Госсекретарь США Марко Рубио 2 сентября заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, по его данным, из Венесуэлы. В Белом доме позднее уточнили, что подбитая моторная лодка на съемках, предоставленных военными, принадлежала "наркотеррористам" из банды "Трен де Арагуа", в результате удара погибли 11 человек. Мадуро обвинил Рубио в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть президента США Дональда Трампа в вооруженную авантюру против Боливарианской республики.
