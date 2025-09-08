https://ria.ru/20250908/london-2040548634.html

В лондонском аэропорту Хитроу закрыли терминал после происшествия

ЛОНДОН, 8 сен - РИА Новости. Четвертый терминал лондонского аэропорта "Хитроу" закрыт после "инцидента с опасными веществами", сообщили в понедельник в пресс-службах аэропорта и пожарной службы британской столицы. "Зона регистрации четвертого терминала закрыта, проведена эвакуация, после инцидента на месте работают аварийные службы... Все остальные терминалы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсети X. Тем временем в пожарной службе заявили телеканалу Sky, что инцидент, вероятно, связан с "опасными веществами". В пресс-службе национальных железных дорог сообщили, что поезда на данный момент не останавливаются возле четвертного терминала. Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что около терминала стоят машины скорой помощи, в то время как пассажиры с багажом ожидают на улице возле здания терминала. При этом, судя по онлайн-табло вылетов, рейсы продолжают вылетать практически без задержек.После 20.00 местного времени (22.00 мск) терминал открылся."Экстренные службы подтвердили, что обстановка в четвертом терминале безопасная, и дали разрешение на его открытие. Мы делаем все возможное, чтобы все рейсы вылетели вовремя", - заявили Sky News в пресс-службе аэропорта.По информации пожарной службы, в ходе инцидента медики осмотрели около 20 человек. Не уточняется, оказались ли среди них пострадавшие. Причина инцидента также не уточняется, расследование продолжается.

