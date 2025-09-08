https://ria.ru/20250908/london-2040548634.html
В лондонском аэропорту Хитроу закрыли терминал после происшествия
В лондонском аэропорту Хитроу закрыли терминал после происшествия - РИА Новости, 08.09.2025
В лондонском аэропорту Хитроу закрыли терминал после происшествия
Четвертый терминал лондонского аэропорта "Хитроу" закрыт после "инцидента с опасными веществами", сообщили в понедельник в пресс-службах аэропорта и пожарной... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T21:55:00+03:00
2025-09-08T21:55:00+03:00
2025-09-08T22:57:00+03:00
в мире
лондон
аэропорт хитроу
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101331/56/1013315603_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_166299b031f6cbbb95d4fa54892cd40c.jpg
ЛОНДОН, 8 сен - РИА Новости. Четвертый терминал лондонского аэропорта "Хитроу" закрыт после "инцидента с опасными веществами", сообщили в понедельник в пресс-службах аэропорта и пожарной службы британской столицы. "Зона регистрации четвертого терминала закрыта, проведена эвакуация, после инцидента на месте работают аварийные службы... Все остальные терминалы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсети X. Тем временем в пожарной службе заявили телеканалу Sky, что инцидент, вероятно, связан с "опасными веществами". В пресс-службе национальных железных дорог сообщили, что поезда на данный момент не останавливаются возле четвертного терминала. Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что около терминала стоят машины скорой помощи, в то время как пассажиры с багажом ожидают на улице возле здания терминала. При этом, судя по онлайн-табло вылетов, рейсы продолжают вылетать практически без задержек.После 20.00 местного времени (22.00 мск) терминал открылся."Экстренные службы подтвердили, что обстановка в четвертом терминале безопасная, и дали разрешение на его открытие. Мы делаем все возможное, чтобы все рейсы вылетели вовремя", - заявили Sky News в пресс-службе аэропорта.По информации пожарной службы, в ходе инцидента медики осмотрели около 20 человек. Не уточняется, оказались ли среди них пострадавшие. Причина инцидента также не уточняется, расследование продолжается.
https://ria.ru/20250908/zabastovka-2040414947.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101331/56/1013315603_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9024199edbccd250182b448a00cd998f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, аэропорт хитроу, великобритания
В мире, Лондон, аэропорт Хитроу, Великобритания
В лондонском аэропорту Хитроу закрыли терминал после происшествия
В аэропорту Хитроу произошел инцидент с опасными веществами, терминал закрыли
ЛОНДОН, 8 сен - РИА Новости. Четвертый терминал лондонского аэропорта "Хитроу" закрыт после "инцидента с опасными веществами", сообщили в понедельник в пресс-службах аэропорта и пожарной службы британской столицы.
"Зона регистрации четвертого терминала закрыта, проведена эвакуация, после инцидента на месте работают аварийные службы... Все остальные терминалы работают в обычном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсети X.
Тем временем в пожарной службе заявили телеканалу Sky, что инцидент, вероятно, связан с "опасными веществами". В пресс-службе национальных железных дорог сообщили, что поезда на данный момент не останавливаются возле четвертного терминала.
Пользователи соцсетей публикуют фотографии, на которых видно, что около терминала стоят машины скорой помощи, в то время как пассажиры с багажом ожидают на улице возле здания терминала.
При этом, судя по онлайн-табло вылетов, рейсы продолжают вылетать практически без задержек.
После 20.00 местного времени (22.00 мск) терминал открылся.
"Экстренные службы подтвердили, что обстановка в четвертом терминале безопасная, и дали разрешение на его открытие. Мы делаем все возможное, чтобы все рейсы вылетели вовремя", - заявили Sky News в пресс-службе аэропорта.
По информации пожарной службы, в ходе инцидента медики осмотрели около 20 человек. Не уточняется, оказались ли среди них пострадавшие. Причина инцидента также не уточняется, расследование продолжается.