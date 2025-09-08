Рейтинг@Mail.ru
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/lnr-2040545980.html
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР - РИА Новости, 08.09.2025
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T21:25:00+03:00
2025-09-08T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
попасная
луганская народная республика
первомайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, несколько часов назад, вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили подлый удар БПЛА по мирным жителям — на этот раз целью стал выездной магазин "автолавка", который развозит продукты и товары первой необходимости по отдалённым районам нашего округа, в данном случае в городе Попасная", - сообщил Колягин. Он уточнил, что в результате удара пострадал индивидуальный предприниматель, который принял основной удар на себя, успев прикрыть находившуюся рядом супругу. "Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнил Колягин.
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040438242.html
попасная
луганская народная республика
первомайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
попасная, луганская народная республика, первомайск
Специальная военная операция на Украине, Попасная, Луганская Народная Республика, Первомайск
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР

ВСУ атаковали выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республике

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"Сегодня, несколько часов назад, вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили подлый удар БПЛА по мирным жителям — на этот раз целью стал выездной магазин "автолавка", который развозит продукты и товары первой необходимости по отдалённым районам нашего округа, в данном случае в городе Попасная", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что в результате удара пострадал индивидуальный предприниматель, который принял основной удар на себя, успев прикрыть находившуюся рядом супругу.
"Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнил Колягин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.09.2025
Вчера, 15:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПопаснаяЛуганская Народная РеспубликаПервомайск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала