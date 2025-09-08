https://ria.ru/20250908/lnr-2040545980.html

Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР

Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР - РИА Новости, 08.09.2025

Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР

Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T21:25:00+03:00

2025-09-08T21:25:00+03:00

2025-09-08T21:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

попасная

луганская народная республика

первомайск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, несколько часов назад, вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили подлый удар БПЛА по мирным жителям — на этот раз целью стал выездной магазин "автолавка", который развозит продукты и товары первой необходимости по отдалённым районам нашего округа, в данном случае в городе Попасная", - сообщил Колягин. Он уточнил, что в результате удара пострадал индивидуальный предприниматель, который принял основной удар на себя, успев прикрыть находившуюся рядом супругу. "Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнил Колягин.

https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040438242.html

попасная

луганская народная республика

первомайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

попасная, луганская народная республика, первомайск