https://ria.ru/20250908/lnr-2040545980.html
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР - РИА Новости, 08.09.2025
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T21:25:00+03:00
2025-09-08T21:25:00+03:00
2025-09-08T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
попасная
луганская народная республика
первомайск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
ЛУГАНСК, 8 сен - РИА Новости. Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республики, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня, несколько часов назад, вооруженные формирования Украины в очередной раз совершили подлый удар БПЛА по мирным жителям — на этот раз целью стал выездной магазин "автолавка", который развозит продукты и товары первой необходимости по отдалённым районам нашего округа, в данном случае в городе Попасная", - сообщил Колягин. Он уточнил, что в результате удара пострадал индивидуальный предприниматель, который принял основной удар на себя, успев прикрыть находившуюся рядом супругу. "Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение", - уточнил Колягин.
https://ria.ru/20250908/spetsoperatsiya-2040438242.html
попасная
луганская народная республика
первомайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
попасная, луганская народная республика, первомайск
Специальная военная операция на Украине, Попасная, Луганская Народная Республика, Первомайск
Украинский БПЛА атаковал выездную автолавку в ЛНР
ВСУ атаковали выездную автолавку в городе Попасная Луганской Народной Республике