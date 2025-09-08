Рейтинг@Mail.ru
Петербургская филармония представит программу памяти - РИА Новости, 08.09.2025
01:06 08.09.2025
Петербургская филармония представит программу памяти
Петербургская филармония представит программу памяти - РИА Новости, 08.09.2025
Петербургская филармония представит программу памяти
Санкт-Петербургская филармония 8 сентября, в 84-ю годовщину начала блокады Ленинграда, представит программу памяти, посвящённую музыке, созданной в осаждённом... РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургская филармония 8 сентября, в 84-ю годовщину начала блокады Ленинграда, представит программу памяти, посвящённую музыке, созданной в осаждённом городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. В фойе Большого зала известный петербургский пианист Николай Мажара исполнит уникальную программу "Ленинградский блокнот", объединившую сочинения ленинградских композиторов: Валериана Богданова-Березовского, Юлия Кремлёва, Бориса Гольца, Ореста Евлахова, Юрия Кочурова и Александра Каменского. Программа возникла в процессе изучения нотного материала, хранящегося в Музыкальной библиотеке филармонии. С комментариями выступит доктор исторических наук Юлия Кантор. Филармония, в зале которой все военные годы – за исключением месяцев первой, самой страшной блокадной зимы – звучала музыка, чтит память о тех драматических днях и о музыкантах, благодаря которым концертная жизнь в осажденном городе продолжалась. "Для нас принципиально важно, что вновь будет звучать музыка композиторов-ленинградцев, многие из которых не дожили до Победы. Этот концерт – дань памяти", – отметила Кантор. На концерте прозвучат произведения композиторов, которые остались в блокадном городе, работали здесь, испытали на себе все ужасы войны. Все они – выпускники Ленинградской консерватории. Среди них Валериан Михайлович Богданов-Березовский – не только композитор, но и один из ведущих музыкальных критиков Ленинграда, автор более 250 книг и статей о русской и советской музыке, оперном и балетном театре. Мажара исполнит три пьесы из его цикла "Русские пейзажи" – "Волжская даль", "Степные просторы" и "Туманы над рекой". Также в программе – сочинения Юлия Кремлёва, композитора и пианиста, чьи выступления по радио в годы войны поддерживали жителей осаждённого города. "В этих пьесах чувствуется особая опоэтизированная атмосфера: лёгкость первых вальсов постепенно сменяется мрачными и затаёнными интонациями; становится очевидно, что речь идёт о зимних сумерках блокадного Ленинграда", – говорит Мажара о цикле "Вальсы зимних сумерек". В блокадном Ленинграде жил и работал композитор Борис Гольц. Его фортепианный цикл "24 прелюдии" частично прозвучит на концерте. "Это сочинение было создано ещё до войны, но фигура Гольца для нас принципиально важна, – подчёркивает Мажара. – Его творчество высоко ценили современники, среди них Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В годы блокады Гольц писал главным образом массовые песни, призванные поддерживать боевой дух жителей, однако к фортепианной музыке уже не возвращался. Сам он погиб во время голодной зимы". Новый концертный сезон Петербургской филармонии откроется 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича: в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева прозвучат Сюита на стихи Микеланджело Буонарроти Дмитрия Шостаковича (солист – баритон Борис Пинхасович), а также симфоническая поэма "Франческа да Римини" Бориса Тищенко и фантазия для оркестра "Франческа да Римини" Петра Чайковского.
ленинград, россия, дмитрий шостакович, николай алексеев, петр чайковский, общество
Ленинград, Россия, Дмитрий Шостакович, Николай Алексеев, Петр Чайковский, Общество
Петербургская филармония представит программу памяти

Музыка блокадного Ленинграда прозвучит в филармонии в годовщину начала блокады

© РИА Новости / Борис Кудояров
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Борис Кудояров
Перейти в медиабанк
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургская филармония 8 сентября, в 84-ю годовщину начала блокады Ленинграда, представит программу памяти, посвящённую музыке, созданной в осаждённом городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.
В фойе Большого зала известный петербургский пианист Николай Мажара исполнит уникальную программу "Ленинградский блокнот", объединившую сочинения ленинградских композиторов: Валериана Богданова-Березовского, Юлия Кремлёва, Бориса Гольца, Ореста Евлахова, Юрия Кочурова и Александра Каменского. Программа возникла в процессе изучения нотного материала, хранящегося в Музыкальной библиотеке филармонии. С комментариями выступит доктор исторических наук Юлия Кантор.
Филармония, в зале которой все военные годы – за исключением месяцев первой, самой страшной блокадной зимы – звучала музыка, чтит память о тех драматических днях и о музыкантах, благодаря которым концертная жизнь в осажденном городе продолжалась.
"Для нас принципиально важно, что вновь будет звучать музыка композиторов-ленинградцев, многие из которых не дожили до Победы. Этот концерт – дань памяти", – отметила Кантор.
На концерте прозвучат произведения композиторов, которые остались в блокадном городе, работали здесь, испытали на себе все ужасы войны. Все они – выпускники Ленинградской консерватории. Среди них Валериан Михайлович Богданов-Березовский – не только композитор, но и один из ведущих музыкальных критиков Ленинграда, автор более 250 книг и статей о русской и советской музыке, оперном и балетном театре. Мажара исполнит три пьесы из его цикла "Русские пейзажи" – "Волжская даль", "Степные просторы" и "Туманы над рекой".
Также в программе – сочинения Юлия Кремлёва, композитора и пианиста, чьи выступления по радио в годы войны поддерживали жителей осаждённого города.
"В этих пьесах чувствуется особая опоэтизированная атмосфера: лёгкость первых вальсов постепенно сменяется мрачными и затаёнными интонациями; становится очевидно, что речь идёт о зимних сумерках блокадного Ленинграда", – говорит Мажара о цикле "Вальсы зимних сумерек".
В блокадном Ленинграде жил и работал композитор Борис Гольц. Его фортепианный цикл "24 прелюдии" частично прозвучит на концерте.
"Это сочинение было создано ещё до войны, но фигура Гольца для нас принципиально важна, – подчёркивает Мажара. – Его творчество высоко ценили современники, среди них Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В годы блокады Гольц писал главным образом массовые песни, призванные поддерживать боевой дух жителей, однако к фортепианной музыке уже не возвращался. Сам он погиб во время голодной зимы".
Новый концертный сезон Петербургской филармонии откроется 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича: в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева прозвучат Сюита на стихи Микеланджело Буонарроти Дмитрия Шостаковича (солист – баритон Борис Пинхасович), а также симфоническая поэма "Франческа да Римини" Бориса Тищенко и фантазия для оркестра "Франческа да Римини" Петра Чайковского.
ЛенинградРоссияДмитрий ШостаковичНиколай АлексеевПетр ЧайковскийОбщество
 
 
