Петербургская филармония представит программу памяти

2025-09-08T01:06:00+03:00

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Санкт-Петербургская филармония 8 сентября, в 84-ю годовщину начала блокады Ленинграда, представит программу памяти, посвящённую музыке, созданной в осаждённом городе, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. В фойе Большого зала известный петербургский пианист Николай Мажара исполнит уникальную программу "Ленинградский блокнот", объединившую сочинения ленинградских композиторов: Валериана Богданова-Березовского, Юлия Кремлёва, Бориса Гольца, Ореста Евлахова, Юрия Кочурова и Александра Каменского. Программа возникла в процессе изучения нотного материала, хранящегося в Музыкальной библиотеке филармонии. С комментариями выступит доктор исторических наук Юлия Кантор. Филармония, в зале которой все военные годы – за исключением месяцев первой, самой страшной блокадной зимы – звучала музыка, чтит память о тех драматических днях и о музыкантах, благодаря которым концертная жизнь в осажденном городе продолжалась. "Для нас принципиально важно, что вновь будет звучать музыка композиторов-ленинградцев, многие из которых не дожили до Победы. Этот концерт – дань памяти", – отметила Кантор. На концерте прозвучат произведения композиторов, которые остались в блокадном городе, работали здесь, испытали на себе все ужасы войны. Все они – выпускники Ленинградской консерватории. Среди них Валериан Михайлович Богданов-Березовский – не только композитор, но и один из ведущих музыкальных критиков Ленинграда, автор более 250 книг и статей о русской и советской музыке, оперном и балетном театре. Мажара исполнит три пьесы из его цикла "Русские пейзажи" – "Волжская даль", "Степные просторы" и "Туманы над рекой". Также в программе – сочинения Юлия Кремлёва, композитора и пианиста, чьи выступления по радио в годы войны поддерживали жителей осаждённого города. "В этих пьесах чувствуется особая опоэтизированная атмосфера: лёгкость первых вальсов постепенно сменяется мрачными и затаёнными интонациями; становится очевидно, что речь идёт о зимних сумерках блокадного Ленинграда", – говорит Мажара о цикле "Вальсы зимних сумерек". В блокадном Ленинграде жил и работал композитор Борис Гольц. Его фортепианный цикл "24 прелюдии" частично прозвучит на концерте. "Это сочинение было создано ещё до войны, но фигура Гольца для нас принципиально важна, – подчёркивает Мажара. – Его творчество высоко ценили современники, среди них Дмитрий Дмитриевич Шостакович. В годы блокады Гольц писал главным образом массовые песни, призванные поддерживать боевой дух жителей, однако к фортепианной музыке уже не возвращался. Сам он погиб во время голодной зимы". Новый концертный сезон Петербургской филармонии откроется 25 сентября, в день рождения Дмитрия Шостаковича: в исполнении Заслуженного коллектива России под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева прозвучат Сюита на стихи Микеланджело Буонарроти Дмитрия Шостаковича (солист – баритон Борис Пинхасович), а также симфоническая поэма "Франческа да Римини" Бориса Тищенко и фантазия для оркестра "Франческа да Римини" Петра Чайковского.

