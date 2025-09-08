Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии отношения Москвы и Эр-Рияда
20:05 08.09.2025
Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии отношения Москвы и Эр-Рияда
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления отношений Москвы и Эр-Рияда, сообщили в МИД России. "Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений. Подчеркнули важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риядом, активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. В ведомстве добавили, что стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом обсудил текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления отношений Москвы и Эр-Рияда, сообщили в МИД России.
"Главы внешнеполитических ведомств подробно обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления многоплановых российско-саудовских отношений. Подчеркнули важность поддержания высокой динамики политического диалога между Москвой и Эр-Риядом, активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В ведомстве добавили, что стороны обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.
