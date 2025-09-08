https://ria.ru/20250908/lavrov-2040421860.html

Лавров удивился одной детали в резиденции Путина в Китае

Лавров удивился одной детали в резиденции Путина в Китае - РИА Новости, 08.09.2025

Лавров удивился одной детали в резиденции Путина в Китае

08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время визита в Китай поинтересовался, почему в резиденции президента Владимира Путина в Пекине не было популярной игрушки Лабубу. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.На кадрах видно, как члены российской делегации рассматривают различные фигурки, которыми была украшена резиденция."А где Лабубу?" — спросил министр.Путин с 31 августа по 3 сентября находился в Китае с четырехдневным визитом. Глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и в торжественных мероприятиях в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны, а также провел серию двусторонних контактов с мировыми лидерами.Лабубу — игрушка с зубастой улыбкой, созданная гонконгским дизайнером Касингом Лунгом и ставшей в последнее время очень популярной в мире.В конце 2024 года Лавров поднял вопрос о субкультуре квадроберов, на тот момент привлекавшей к себе большое внимание, на встрече со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.Квадроберы — молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

китай

