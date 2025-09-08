Лавров проведет в Москве встречу с президентом Республики Сербской
Лавров 9 сентября встретится с президентом Республики Сербской Додиком
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Москве 9 сентября, в ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы укрепления партнерства с республикой, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах, сообщает МИД РФ.
"На 9 сентября в Москве запланирована встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с президентом Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Предполагается обсудить актуальные вопросы укрепления партнерства с Республикой Сербской, проблематику постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, положение дел на Западных Балканах. Политический диалог с Республикой Сербской носит интенсивный и ритмичный характер", - говорится в сообщении.
Там отметили, что партнерские связи между Россией и Республикой Сербской основаны на взаимном уважении, стремлении к совершенствованию сотрудничества, близости подходов к актуальным международным вопросам.
"Вопреки растущему давлению Запада, Республика Сербская занимает последовательную, конструктивную и ответственную позицию по ситуации на Украине. Ценим усилия Баня-Луки по обеспечению нейтралитета Боснии и Герцеговины, ее неприсоединению к незаконным антироссийским ограничениям со стороны ЕС", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Кроме того, в Республике Сербской отмечается рост интереса к российской науке и культуре. Русский язык там изучают около 12 тысяч школьников, добавили там.