Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ

Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.Как отметил министр, для совместного приложения российско-американских усилий нет предела. Так, стороны могут сотрудничать в Арктике, космосе, в спорте и других областях."Нет предела для совместных наших действий, для совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы", - подчеркнул он.

