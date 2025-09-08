Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 08.09.2025 (обновлено: 11:24 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040379704.html
Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ
Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ
РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:14:00+03:00
2025-09-08T11:24:00+03:00
россия
сша
сергей лавров
технологии
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.Как отметил министр, для совместного приложения российско-американских усилий нет предела. Так, стороны могут сотрудничать в Арктике, космосе, в спорте и других областях."Нет предела для совместных наших действий, для совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040376350.html
россия
сша
арктика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей лавров, технологии, арктика
Россия, США, Сергей Лавров, Технологии, Арктика
Лавров назвал условия для сотрудничества России и США в сфере ИИ

Лавров: РФ и США нужно повысить взаимное доверие для сотрудничества в сфере ИИ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. РФ и США могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, сферам приложения их совместных усилий нет предела, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не сомневаюсь, что в сфере высоких технологий, включая искусственный интеллект, может быть налажена работа, хотя здесь, учитывая потенциальные военные возможности использования искусственного интеллекта, возможно, потребуется как-то сначала повысить взаимное доверие", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Как отметил министр, для совместного приложения российско-американских усилий нет предела. Так, стороны могут сотрудничать в Арктике, космосе, в спорте и других областях.
"Нет предела для совместных наших действий, для совместного приложения усилий при понимании, что должны совпасть интересы", - подчеркнул он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Россия хочет равноправного сотрудничества с США, заявил Лавров
10:59
 
РоссияСШАСергей ЛавровТехнологииАрктика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала