https://ria.ru/20250908/lavrov-2040377634.html
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих" - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"
Реагировать на каждый западный "чих" не стоит, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:05:00+03:00
2025-09-08T11:05:00+03:00
2025-09-08T11:05:00+03:00
в мире
европа
россия
сергей лавров
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Реагировать на каждый западный "чих" не стоит, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я не стал бы даже советовать тем, кто занимается публицистикой, тратить много времени на то, чтобы реагировать на каждый их "чих". Эти "чихи" настолько очевидны с точки зрения полного отсутствия желания понять, что происходит, что я бы не стал на них расходовать время, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил министр, РФ исходит из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты для западных стран, когда и если они перестанут считать себя "золотым миллиардом" и "цветущим садом, окруженным джунглями".
https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040363227.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4d25473bfca572e58bb31d55171bb17d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, сергей лавров, мгимо
В мире, Европа, Россия, Сергей Лавров, МГИМО
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"
Лавров призвал не реагировать на каждые очевидные западные чихи