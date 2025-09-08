Рейтинг@Mail.ru
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих" - РИА Новости, 08.09.2025
11:05 08.09.2025
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих" - РИА Новости, 08.09.2025
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"
Реагировать на каждый западный "чих" не стоит, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T11:05:00+03:00
2025-09-08T11:05:00+03:00
в мире
европа
россия
сергей лавров
мгимо
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Реагировать на каждый западный "чих" не стоит, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я не стал бы даже советовать тем, кто занимается публицистикой, тратить много времени на то, чтобы реагировать на каждый их "чих". Эти "чихи" настолько очевидны с точки зрения полного отсутствия желания понять, что происходит, что я бы не стал на них расходовать время, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил министр, РФ исходит из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты для западных стран, когда и если они перестанут считать себя "золотым миллиардом" и "цветущим садом, окруженным джунглями".
в мире, европа, россия, сергей лавров, мгимо
В мире, Европа, Россия, Сергей Лавров, МГИМО
Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"

Лавров призвал не реагировать на каждые очевидные западные чихи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Реагировать на каждый западный "чих" не стоит, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Я не стал бы даже советовать тем, кто занимается публицистикой, тратить много времени на то, чтобы реагировать на каждый их "чих". Эти "чихи" настолько очевидны с точки зрения полного отсутствия желания понять, что происходит, что я бы не стал на них расходовать время, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Как отметил министр, РФ исходит из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты для западных стран, когда и если они перестанут считать себя "золотым миллиардом" и "цветущим садом, окруженным джунглями".
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
