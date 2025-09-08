https://ria.ru/20250908/lavrov-2040377634.html

Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"

Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих" - РИА Новости, 08.09.2025

Лавров призвал не реагировать на каждый западный "чих"

Реагировать на каждый западный "чих" не стоит, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T11:05:00+03:00

2025-09-08T11:05:00+03:00

2025-09-08T11:05:00+03:00

в мире

европа

россия

сергей лавров

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/55/1558155505_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_d216ae3f37eb64346a91cfc0870a1c3e.jpg

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Реагировать на каждый западный "чих" не стоит, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Я не стал бы даже советовать тем, кто занимается публицистикой, тратить много времени на то, чтобы реагировать на каждый их "чих". Эти "чихи" настолько очевидны с точки зрения полного отсутствия желания понять, что происходит, что я бы не стал на них расходовать время, но здоровые силы в Европе постепенно поднимают голову", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО. Как отметил министр, РФ исходит из того, что процессы формирования большого евразийского партнерства будут открыты для западных стран, когда и если они перестанут считать себя "золотым миллиардом" и "цветущим садом, окруженным джунглями".

https://ria.ru/20250908/zelenskiy-2040363227.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, россия, сергей лавров, мгимо