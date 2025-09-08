Рейтинг@Mail.ru
Россия хочет равноправного сотрудничества с США, заявил Лавров
10:59 08.09.2025 (обновлено: 11:09 08.09.2025)
Россия хочет равноправного сотрудничества с США, заявил Лавров
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которые со своей стороны проявляют аналогичный интерес, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес", - сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.Он указал, что на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава госдепартамента Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики нынешней администрации США в соответствии с национальными интересами, а не с идеологией. Госсекретарь выразил интерес в извлечении взаимной выгоды из совпадения интересов стран, а также назвал главной задачей недопущение конфронтации из-за противоречий между национальными интересами."Я ответил, что это на 100% совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.
Россия хочет равноправного сотрудничества с США, заявил Лавров

Лавров: и Россия, и США заинтересованы в равноправном сотрудничестве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Россия заинтересована в равноправном сотрудничестве с Соединенными Штатами, которые со своей стороны проявляют аналогичный интерес, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы хотим равноправного сотрудничества со всеми странами, в том числе с Соединенными Штатами. Они проявляют аналогичный интерес", - сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО.
Он указал, что на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии глава госдепартамента Марко Рубио подтвердил выстраивание внешней политики нынешней администрации США в соответствии с национальными интересами, а не с идеологией. Госсекретарь выразил интерес в извлечении взаимной выгоды из совпадения интересов стран, а также назвал главной задачей недопущение конфронтации из-за противоречий между национальными интересами.
"Я ответил, что это на 100% совпадает с нашей позицией", - добавил Лавров.
Лавров рассказал, что показал разговор Путина и Трампа на Аляске
