Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран — партнеров России

Лавров: призывы к отказу от энергоресурсов РФ подрывают экономику ее партнеров
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран — партнеров Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Такие действия наших западных коллег, здесь Европа играет, может быть, даже более вредную, негативную роль для будущего мировой экономики, только подрывают объективные интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных сделок, от дешевого сырья только для того, чтобы, как они считают, наказать экспортера за его неправильное поведение", — сказал он во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
Другие высказывания Лаврова:
- Бразилия, Индия, КНР не отказались от российских энергоресурсов и своих законных интересов, несмотря на давление со стороны США;
- партнерство Москвы, Пекина и Нью-Дели пойдет на пользу трем странам, поэтому неслучайно на Западе заволновались, увидев лидеров трех государств на фото;
- западные страны "не на тех напали", надеясь ослабить Москву санкциями, там не могут сделать выводы из многовековой истории в контексте попыток "подчинить и наказать" Россию;
- стране предрекают "крах экономики" с начала спецоперации, но статистика говорит об обратном;
- Москва готова к равноправному диалогу со всеми, не хочет кому-либо мстить и не отталкивает бывших западных партнеров, но учтет их действия;
- Россия исходит из того, что они могут принять участие в формировании евразийского партнерства, когда и если перестанут считать себя "золотым миллиардом" и "цветущим садом, окруженным джунглями";
- интеграционные процессы в Евразии должны не дублировать друг друга, а дополнять, еще несколько лет назад это предлагал президент Владимир Путин;
- создание независимых от доллара платежных платформ продолжается, в том числе на уровне БРИКС;
- США начинают слышать Россию в вопросе о первопричинах кризиса на Украине, включая тему истребления всего русского;
- разговор на Аляске показал, что Дональд Трамп понимает необходимость решать вопросы на основе национальных интересов всех участников конфликта;
- Москва и Вашингтон могут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта, производстве сжиженного природного газа, в том числе на Аляске.