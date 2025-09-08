Лавров обвинил Запад в подрыве экономики стран — партнеров России

https://ria.ru/20250908/lavrov-2040372946.html

Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран — партнеров Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Действия Запада, требующего отказа от российских энергоресурсов, подрывают экономику стран — партнеров Москвы, заявил глава МИД Сергей Лавров."Такие действия наших западных коллег, здесь Европа играет, может быть, даже более вредную, негативную роль для будущего мировой экономики, только подрывают объективные интересы народов тех стран, которые отказываются от выгодных сделок, от дешевого сырья только для того, чтобы, как они считают, наказать экспортера за его неправильное поведение", — сказал он во время выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.Другие высказывания Лаврова:

