Лавров: США начинают слышать Россию о первопричинах украинского конфликта - РИА Новости, 08.09.2025
10:43 08.09.2025 (обновлено: 10:46 08.09.2025)
Лавров: США начинают слышать Россию о первопричинах украинского конфликта
США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Американские коллеги уже поняли и публично сказали, что НАТО должно быть закрытой темой, а это одна из главных причин, по которой возникла вот эта вот ситуация на Украине. И они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая истребление, законодательное истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, образования, и, конечно, запрет каноничной Украинской православной церкви ", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
россия, сша, сергей лавров, в мире, украина, нато, украинская православная церковь
Россия, США, Сергей Лавров, В мире, Украина, НАТО, Украинская православная церковь
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. США начинают слышать Россию о первопричинах конфликта на Украине, включая вопрос истребления всего русского, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Американские коллеги уже поняли и публично сказали, что НАТО должно быть закрытой темой, а это одна из главных причин, по которой возникла вот эта вот ситуация на Украине. И они начинают слышать, что мы говорим про другие первопричины, включая истребление, законодательное истребление всего русского: языка, средств массовой информации, культуры, образования, и, конечно, запрет каноничной Украинской православной церкви ", - сказал он в ходе выступления перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
