Рейтинг@Mail.ru
Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 08.09.2025 (обновлено: 10:45 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040371994.html
Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров
Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025
Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров
Россия не хочет выстраивать никаких стен, готова к диалогу со всеми, но хочет равноправного диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:40:00+03:00
2025-09-08T10:45:00+03:00
россия
сергей лавров
мгимо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия не хочет выстраивать никаких стен, готова к диалогу со всеми, но хочет равноправного диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это в западном стиле было - выстраивать Берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь - постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же - на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми", - заявил Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
https://ria.ru/20250908/lavrov-2040368694.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, мгимо
Россия, Сергей Лавров, МГИМО
Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров

Лавров: РФ готова к диалогу со всеми, но диалог должен быть равноправным

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия не хочет выстраивать никаких стен, готова к диалогу со всеми, но хочет равноправного диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это в западном стиле было - выстраивать Берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь - постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же - на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми", - заявил Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Россия не отталкивает бывших западных партнеров, заявил Лавров
10:31
 
РоссияСергей ЛавровМГИМО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала