Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров
Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025
Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров
Россия не хочет выстраивать никаких стен, готова к диалогу со всеми, но хочет равноправного диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия не хочет выстраивать никаких стен, готова к диалогу со всеми, но хочет равноправного диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это в западном стиле было - выстраивать Берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь - постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же - на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми", - заявил Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.
МОСКВА, 8 сен
Лавров: РФ готова к диалогу со всеми, но диалог должен быть равноправным