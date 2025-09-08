https://ria.ru/20250908/lavrov-2040371994.html

Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров

Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров - РИА Новости, 08.09.2025

Россия не хочет выстраивать стен и готова к диалогу со всеми, заявил Лавров

Россия не хочет выстраивать никаких стен, готова к диалогу со всеми, но хочет равноправного диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T10:40:00+03:00

2025-09-08T10:40:00+03:00

2025-09-08T10:45:00+03:00

россия

сергей лавров

мгимо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия не хочет выстраивать никаких стен, готова к диалогу со всеми, но хочет равноправного диалога, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это в западном стиле было - выстраивать Берлинские стены, условные стены между собой и нашим огромным евразийским пространством, которое было Советским Союзом, а теперь - постсоветским пространством. Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же - на равноправной, взаимоуважительной основе готовы к диалогу со всеми", - заявил Лавров на встрече со студентами и профессорско–преподавательским составом МГИМО.

https://ria.ru/20250908/lavrov-2040368694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, мгимо