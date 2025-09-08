Премьер Лаоса пообещал вернуться к изучению русского языка

https://ria.ru/20250908/laos-2040363383.html

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме пообещал вернуться к изучению русского языка, но заверил, что на слух он все понимает. "Обязательно вернусь. Я учился в России, и мне преподаватели русского говорили: когда вернетесь домой, не забывайте русский язык. Конечно, у меня очень много работы и не остается времени поговорить с кем-нибудь по-русски, но я иногда включаю российские телеканалы, на слух я все-таки (по-русски – ред.) понимаю. Постараюсь, конечно, восстановить свой русский", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.

