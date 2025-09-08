Рейтинг@Mail.ru
10:06 08.09.2025 (обновлено: 11:26 08.09.2025)
Премьер Лаоса пообещал вернуться к изучению русского языка
в мире
лаос
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме пообещал вернуться к изучению русского языка, но заверил, что на слух он все понимает. "Обязательно вернусь. Я учился в России, и мне преподаватели русского говорили: когда вернетесь домой, не забывайте русский язык. Конечно, у меня очень много работы и не остается времени поговорить с кем-нибудь по-русски, но я иногда включаю российские телеканалы, на слух я все-таки (по-русски – ред.) понимаю. Постараюсь, конечно, восстановить свой русский", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
в мире, лаос, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Лаос, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме пообещал вернуться к изучению русского языка, но заверил, что на слух он все понимает.
"Обязательно вернусь. Я учился в России, и мне преподаватели русского говорили: когда вернетесь домой, не забывайте русский язык. Конечно, у меня очень много работы и не остается времени поговорить с кем-нибудь по-русски, но я иногда включаю российские телеканалы, на слух я все-таки (по-русски – ред.) понимаю. Постараюсь, конечно, восстановить свой русский", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
31 июля, 01:26
 
