Лаос ожидает визита Володина в страну в октябре

Сипхандон: Лаос ожидает визита Володина и заседание межправкомиссии в октябре
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке
Председатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Лаос в октябре ожидает визита председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"В октябре, как я знаю, Лаос посетит председатель Государственной Думы России, с ним, наверно, могут приехать и телевидение, и другие журналисты. И также 24 октября во Вьентьяне будет заседать межправительственная комиссия по сотрудничеству. В это время у нас уже не жарко и нет дождей. Добро пожаловать!", - сказал Сипхандон, который был почетным гостем форума.
