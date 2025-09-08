Рейтинг@Mail.ru
Лаос ожидает визита Володина в страну в октябре
08:10 08.09.2025
Лаос ожидает визита Володина в страну в октябре
лаос
россия
вьентьян (город)
вячеслав володин
дальневосточный федеральный университет
госдума рф
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Лаос в октябре ожидает визита председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "В октябре, как я знаю, Лаос посетит председатель Государственной Думы России, с ним, наверно, могут приехать и телевидение, и другие журналисты. И также 24 октября во Вьентьяне будет заседать межправительственная комиссия по сотрудничеству. В это время у нас уже не жарко и нет дождей. Добро пожаловать!", - сказал Сипхандон, который был почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос
россия
вьентьян (город)
лаос, россия, вьентьян (город), вячеслав володин, дальневосточный федеральный университет, госдума рф
Лаос, Россия, Вьентьян (город), Вячеслав Володин, Дальневосточный федеральный университет, Госдума РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке
Председатель Государственной Думы РФ, председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ Вячеслав Володин на заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Лаос в октябре ожидает визита председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"В октябре, как я знаю, Лаос посетит председатель Государственной Думы России, с ним, наверно, могут приехать и телевидение, и другие журналисты. И также 24 октября во Вьентьяне будет заседать межправительственная комиссия по сотрудничеству. В это время у нас уже не жарко и нет дождей. Добро пожаловать!", - сказал Сипхандон, который был почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лаос сотрудничает с российскими военными
Лаос Россия Вьентьян (город) Вячеслав Володин Дальневосточный федеральный университет Госдума РФ
 
 
