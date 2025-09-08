https://ria.ru/20250908/laos-2040349275.html

Лаос ожидает визита Володина в страну в октябре

Лаос ожидает визита Володина в страну в октябре - РИА Новости, 08.09.2025

Лаос ожидает визита Володина в страну в октябре

Лаос в октябре ожидает визита председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, заявил... РИА Новости, 08.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Лаос в октябре ожидает визита председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, а также заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "В октябре, как я знаю, Лаос посетит председатель Государственной Думы России, с ним, наверно, могут приехать и телевидение, и другие журналисты. И также 24 октября во Вьентьяне будет заседать межправительственная комиссия по сотрудничеству. В это время у нас уже не жарко и нет дождей. Добро пожаловать!", - сказал Сипхандон, который был почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Новости

