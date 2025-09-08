Рейтинг@Mail.ru
07:34 08.09.2025
Лаос сотрудничает с российскими военными
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Лаос сотрудничает с российскими военными в сфере беспилотного транспорта, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Мы сейчас и закупаем, и разрабатываем собственные беспилотники, в основном для сферы здравоохранения. Ведется также сотрудничество с российскими военными в этой сфере. В дальнейшем наши государственные ведомства, прежде всего министерство технологий и связи, будут изучать и разрабатывать применение этих технологий в социально-экономической сфере, в особенности в разведке полезных ископаемых и в охране окружающей среды", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Он указал, что дроны могут использоваться в охране окружающей среды, природных ресурсов. "Например, невозможно отправить людей во все леса, особенно в труднодоступных местах. Для контроля состояния лесов на больших площадях больше подходит использование спутникового наблюдения и наблюдения с помощью дронов. В Лаосе уже начато производство собственных дронов, однако пока система управления этими дронами эффективна на меньших расстояниях, чем у российских беспилотников", - подчеркнул премьер. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
в мире, лаос, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
В мире, Лаос, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастник Восточного экономического форума во Владивостоке
Участник Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Лаос сотрудничает с российскими военными в сфере беспилотного транспорта, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Мы сейчас и закупаем, и разрабатываем собственные беспилотники, в основном для сферы здравоохранения. Ведется также сотрудничество с российскими военными в этой сфере. В дальнейшем наши государственные ведомства, прежде всего министерство технологий и связи, будут изучать и разрабатывать применение этих технологий в социально-экономической сфере, в особенности в разведке полезных ископаемых и в охране окружающей среды", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Он указал, что дроны могут использоваться в охране окружающей среды, природных ресурсов.
"Например, невозможно отправить людей во все леса, особенно в труднодоступных местах. Для контроля состояния лесов на больших площадях больше подходит использование спутникового наблюдения и наблюдения с помощью дронов. В Лаосе уже начато производство собственных дронов, однако пока система управления этими дронами эффективна на меньших расстояниях, чем у российских беспилотников", - подчеркнул премьер.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Заголовок открываемого материала