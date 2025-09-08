https://ria.ru/20250908/laos-2040346611.html

Лаос сотрудничает с российскими военными

Лаос сотрудничает с российскими военными - РИА Новости, 08.09.2025

Лаос сотрудничает с российскими военными

Лаос сотрудничает с российскими военными в сфере беспилотного транспорта, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T07:34:00+03:00

2025-09-08T07:34:00+03:00

2025-09-08T07:34:00+03:00

в мире

лаос

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895742212_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ab915825387beb871ff041b2a10a0b56.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен – РИА Новости. Лаос сотрудничает с российскими военными в сфере беспилотного транспорта, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Мы сейчас и закупаем, и разрабатываем собственные беспилотники, в основном для сферы здравоохранения. Ведется также сотрудничество с российскими военными в этой сфере. В дальнейшем наши государственные ведомства, прежде всего министерство технологий и связи, будут изучать и разрабатывать применение этих технологий в социально-экономической сфере, в особенности в разведке полезных ископаемых и в охране окружающей среды", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Он указал, что дроны могут использоваться в охране окружающей среды, природных ресурсов. "Например, невозможно отправить людей во все леса, особенно в труднодоступных местах. Для контроля состояния лесов на больших площадях больше подходит использование спутникового наблюдения и наблюдения с помощью дронов. В Лаосе уже начато производство собственных дронов, однако пока система управления этими дронами эффективна на меньших расстояниях, чем у российских беспилотников", - подчеркнул премьер. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250905/rossiya-2040039276.html

https://ria.ru/20250905/rossija-2039894728.html

лаос

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лаос, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025