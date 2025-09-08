"АвтоВАЗ" отзывает в России 14 тысяч машин Lada

https://ria.ru/20250908/lada-2040468247.html
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 14 тысяч автомобилей Lada Travel и девять тысяч Niva Legend, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в релизе. Причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Производитель отзывает также 8912 Niva Legend, проданных с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года. У них тоже нет блока СВЭОС, а кроме того, блока управления системой надувных подушек безопасности. Блоки установят на всех машинах. Владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, сообщат об этом письмом или по телефону.Кроме того, автовладельцы могут обратиться в дилерский центр сами, не дожидаясь сообщений. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском. Узнать, что машина попала под отзыв, можно также с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru. Все работы для владельцев будут бесплатными.
