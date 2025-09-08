Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" отзывает в России 14 тысяч машин Lada
16:23 08.09.2025 (обновлено: 17:32 08.09.2025)
"АвтоВАЗ" отзывает в России 14 тысяч машин Lada
"АвтоВАЗ" отзывает в России 14 тысяч машин Lada - РИА Новости, 08.09.2025
"АвтоВАЗ" отзывает в России 14 тысяч машин Lada
"АвтоВАЗ" отзывает 14 тысяч автомобилей Lada Travel и девять тысяч Niva Legend, сообщил Росстандарт. РИА Новости, 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 14 тысяч автомобилей Lada Travel и девять тысяч Niva Legend, сообщил Росстандарт. "Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в релизе. Причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Производитель отзывает также 8912 Niva Legend, проданных с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года. У них тоже нет блока СВЭОС, а кроме того, блока управления системой надувных подушек безопасности. Блоки установят на всех машинах. Владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, сообщат об этом письмом или по телефону.Кроме того, автовладельцы могут обратиться в дилерский центр сами, не дожидаясь сообщений. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском. Узнать, что машина попала под отзыв, можно также с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru. Все работы для владельцев будут бесплатными.
"АвтоВАЗ" отзывает в России 14 тысяч машин Lada

"АвтоВАЗ" отзывает машины Lada из-за проблем с блоком вызова экстренных служб

© РИА Новости / Алексей Даничев
Автомобиль Lada Niva Travel
Автомобиль Lada Niva Travel. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. "АвтоВАЗ" отзывает 14 тысяч автомобилей Lada Travel и девять тысяч Niva Legend, сообщил Росстандарт.
"Отзыву подлежат 14 024 автомобиля Lada Travel, реализованных в период с октября 2021 по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", — говорится в релизе.
Причиной отзыва стало отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).
Производитель отзывает также 8912 Niva Legend, проданных с 31 октября 2021 по 2 мая 2024 года. У них тоже нет блока СВЭОС, а кроме того, блока управления системой надувных подушек безопасности.
Блоки установят на всех машинах. Владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, сообщат об этом письмом или по телефону.
Кроме того, автовладельцы могут обратиться в дилерский центр сами, не дожидаясь сообщений. Для этого нужно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем либо воспользоваться интерактивным поиском. Узнать, что машина попала под отзыв, можно также с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.
Все работы для владельцев будут бесплатными.
"АвтоВАЗ" объяснил появление логотипа Renault на деталях Lada Iskra
23 июля, 15:41
23 июля, 15:41
 
