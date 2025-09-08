Умер экс-председатель тюменского отделения Союза журналистов Кузнецов
Владимир Кузнецов. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 8 сен – РИА Новости. Бывший председатель регионального отделения Союза журналистов России (СЖР) Владимир Кузнецов скончался в Тюмени на 73-м году жизни, сообщили в региональном отделении СЖР.
"Ушел из жизни Владимир Кузнецов. Журналист, редактор, управленец. Человек, многое сделавший для развития областных СМИ и нашего союза – долгие годы он был председателем регионального отделения СЖР. В профессии Владимир Сергеевич был с 1975 года... Тюменское отделение Союза журналистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кузнецов скоропостижно скончался 5 сентября на 73-м году жизни.
Журналистике Кузнецов посвятил полвека своей жизни. После окончания Уральского госуниверситета работал в газетах "Магнитогорский рабочий", "Красный Север" (Салехард), "Правда Севера" (Новый Уренгой). С 1986 года жил и работал в Тюмени. Был заведующим сектором СМИ Тюменского обкома КПСС, трудился в газете "Тюменская правда". Работал в пресс-службе губернатора Тюменской области во времена Леонида Рокецкого. С 1999 по 2011 год занимал должность главного редактора парламентской газеты "Тюменские известия". С 2011 года был советником председателя Тюменской облдумы. Был в Совете главных редакторов СМИ Уральского федерального округа. С 2004 по 2022 год был председателем Союза журналистов Тюменской области.
В списке наград - множество федеральных и региональных знаков отличия, в том числе почётная грамота министерства по делам печати и средств массовых коммуникаций, губернаторов и дум Тюменской области, Югры и Ямала, почётный знак "За заслуги перед прессой". Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет звание "Почетный работник культуры и искусства Тюменской области".