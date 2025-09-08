Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками
20:31 08.09.2025
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками - РИА Новости, 08.09.2025
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузовика с тремя легковушками в Крымском районе Кубани, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.09.2025
происшествия
крымский район
краснодарский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузовика с тремя легковушками в Крымском районе Кубани, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Как сообщается, около 12.45 мск на федеральной автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" 57-летний водитель автомобиля УАЗ "Профи" выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW Х6 и Changan, которые двигались во встречном направлении. "Грузовик столкнулся с тремя автомобилями в Крымском районе. В результате ДТП погиб 55-летний водитель "BMW". Его пассажирам - 55-летнему мужчине и 51-летней женщине - назначено амбулаторное лечение. Водитель "УАЗ" госпитализирован", - говорится в сообщении.
крымский район
краснодарский край
Новости
ru-RU
происшествия, крымский район, краснодарский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками

В Крымском районе Кубани грузовик столкнулся с тремя легковушками, погиб человек

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузовика с тремя легковушками в Крымском районе Кубани, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщается, около 12.45 мск на федеральной автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" 57-летний водитель автомобиля УАЗ "Профи" выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW Х6 и Changan, которые двигались во встречном направлении.
"Грузовик столкнулся с тремя автомобилями в Крымском районе. В результате ДТП погиб 55-летний водитель "BMW". Его пассажирам - 55-летнему мужчине и 51-летней женщине - назначено амбулаторное лечение. Водитель "УАЗ" госпитализирован", - говорится в сообщении.
ПроисшествияКрымский районКраснодарский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
