В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками - РИА Новости, 08.09.2025
В Краснодарском крае грузовик столкнулся с тремя легковушками
Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузовика с тремя легковушками в Крымском районе Кубани, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 08.09.2025
КРАСНОДАР, 8 сен - РИА Новости. Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузовика с тремя легковушками в Крымском районе Кубани, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю. Как сообщается, около 12.45 мск на федеральной автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" 57-летний водитель автомобиля УАЗ "Профи" выехал на встречную полосу, столкнулся с грузовиком MAN, а после с автомобилями BMW Х6 и Changan, которые двигались во встречном направлении. "Грузовик столкнулся с тремя автомобилями в Крымском районе. В результате ДТП погиб 55-летний водитель "BMW". Его пассажирам - 55-летнему мужчине и 51-летней женщине - назначено амбулаторное лечение. Водитель "УАЗ" госпитализирован", - говорится в сообщении.
