В Крыму из-за шторма закрыли пляжи
Купание в море в Ялте и прибрежных поселках округа запрещено из-за шторма, сообщила в понедельник глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости, 08.09.2025
ялта
республика крым
черное море
янина павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Купание в море в Ялте и прибрежных поселках округа запрещено из-за шторма, сообщила в понедельник глава администрации Ялты Янина Павленко. Ранее Павленко сообщала, что купальный сезон в Ялтинском регионе в этом году будет продлен из-за хорошей погоды до 15 октября. "Волнение моря на пляжах Ялтинского региона 4 балла по шкале Бофорта (и продолжает расти). Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены", - написала она в Telegram-канале. Она рекомендовала поднять на мачтах пляжей красные флаги (купание запрещено), не допускать посетителей пляжей к урезу воды, особое внимание уделить безопасности детей. Температура прибрежной воды Черного моря в Ялте и других регионах полуострова составляет 24-25 градусов.
Ялта, Республика Крым, Черное море, Янина Павленко
