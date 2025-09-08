Пострадавшие при теракте в "Крокусе" до сих пор проходят лечение
Пострадавшие при теракте в Крокусе до сих пор лечатся от ожогов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в "Крокусе" до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
"Многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика, особенно это видно во время допросов в суде, когда лицо начинает дергаться", - сказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
