Пострадавшие при теракте в "Крокусе" до сих пор проходят лечение

Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:47 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в "Крокусе" до сих пор лечатся от ожогов на теле и нервного тика на лице, рассказал РИА Новости один из участников процесса. "Многие потерпевшие до сих пор лечатся от ожогов на теле и от нервного тика, особенно это видно во время допросов в суде, когда лицо начинает дергаться", - сказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
Потерпевшие по делу о теракте в "Крокусе" подали более 30 исков
6 сентября, 03:16
6 сентября, 03:16
Родственники отреклись от обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе"
2 сентября, 03:18
2 сентября, 03:18
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
 
