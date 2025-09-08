https://ria.ru/20250908/kot-2040439818.html
В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Спасатели достали кота, зажатого в окне на восьмом этаже многоквартирного дома в Великом Новгороде, животное не пострадало, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС РФ по региону. Информация о происшествии поступила в понедельник днем по номеру 01. Звонили обеспокоенные жители Державинского микрорайона и просили спасти кота, застрявшего в приоткрытом окне на восьмом этаже дома. Спасатели незамедлительно выехали на место. "В квартире никого не было, поэтому с помощью автолестницы спасатель забрался на восьмой этаж и достал кота. Операция по спасению не отняла много времени. Животное не пострадало, было передано соседу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
