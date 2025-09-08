Рейтинг@Mail.ru
В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:36 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/kot-2040439818.html
В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне
В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне - РИА Новости, 08.09.2025
В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне
Спасатели достали кота, зажатого в окне на восьмом этаже многоквартирного дома в Великом Новгороде, животное не пострадало, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T14:36:00+03:00
2025-09-08T14:36:00+03:00
хорошие новости
происшествия
великий новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040438945_0:246:960:786_1920x0_80_0_0_ed6530cd09f6085e634b6e9a1a7ed491.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Спасатели достали кота, зажатого в окне на восьмом этаже многоквартирного дома в Великом Новгороде, животное не пострадало, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС РФ по региону. Информация о происшествии поступила в понедельник днем по номеру 01. Звонили обеспокоенные жители Державинского микрорайона и просили спасти кота, застрявшего в приоткрытом окне на восьмом этаже дома. Спасатели незамедлительно выехали на место. "В квартире никого не было, поэтому с помощью автолестницы спасатель забрался на восьмой этаж и достал кота. Операция по спасению не отняла много времени. Животное не пострадало, было передано соседу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250901/moskva-2038942992.html
великий новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040438945_0:156:960:876_1920x0_80_0_0_a4d21debd611ffee2278114cf2b9713e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, великий новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Великий Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне

В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне на восьмом этаже

© Фото : МЧС Новгородской области/TelegramСотрудник МЧС с котом, спасенным в Великом Новгороде
Сотрудник МЧС с котом, спасенным в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : МЧС Новгородской области/Telegram
Сотрудник МЧС с котом, спасенным в Великом Новгороде
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Спасатели достали кота, зажатого в окне на восьмом этаже многоквартирного дома в Великом Новгороде, животное не пострадало, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС РФ по региону.
Информация о происшествии поступила в понедельник днем по номеру 01. Звонили обеспокоенные жители Державинского микрорайона и просили спасти кота, застрявшего в приоткрытом окне на восьмом этаже дома. Спасатели незамедлительно выехали на место.
"В квартире никого не было, поэтому с помощью автолестницы спасатель забрался на восьмой этаж и достал кота. Операция по спасению не отняла много времени. Животное не пострадало, было передано соседу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кот, спасенный из люка в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Москве спасли кота, просидевшего две недели в люке
1 сентября, 20:19
 
Хорошие новостиПроисшествияВеликий НовгородРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала