https://ria.ru/20250908/kot-2040439818.html

В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне

В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне - РИА Новости, 08.09.2025

В Великом Новгороде спасли кота, застрявшего в окне

Спасатели достали кота, зажатого в окне на восьмом этаже многоквартирного дома в Великом Новгороде, животное не пострадало, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T14:36:00+03:00

2025-09-08T14:36:00+03:00

2025-09-08T14:36:00+03:00

хорошие новости

происшествия

великий новгород

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040438945_0:246:960:786_1920x0_80_0_0_ed6530cd09f6085e634b6e9a1a7ed491.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Спасатели достали кота, зажатого в окне на восьмом этаже многоквартирного дома в Великом Новгороде, животное не пострадало, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС РФ по региону. Информация о происшествии поступила в понедельник днем по номеру 01. Звонили обеспокоенные жители Державинского микрорайона и просили спасти кота, застрявшего в приоткрытом окне на восьмом этаже дома. Спасатели незамедлительно выехали на место. "В квартире никого не было, поэтому с помощью автолестницы спасатель забрался на восьмой этаж и достал кота. Операция по спасению не отняла много времени. Животное не пострадало, было передано соседу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20250901/moskva-2038942992.html

великий новгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, великий новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)