Вениамин Кондратьев: Кубань стала центром притяжения для всех поколений

Краснодарский край обновляется. В регионе строят новые здания, которые способствуют развитию социальной сферы края, – например Центр медицинской реабилитации, оснащенный передовым оборудованием, и в котором будут восстанавливаться участники специальной военной операции. В "Городе спорта" уже готовятся атлеты, которые прославят не только регион, но и всю Россию. Об этих и других важных постройках, которые появятся на Кубани, и их влиянии на общественную жизнь, в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.– Вениамин Иванович, в крае планируется открытие Центра медицинской реабилитации. Насколько этот проект важен для кубанского здравоохранения и какие уникальные возможности он даст жителям?– Центр медицинской реабилитации, который строим в Динском районе, –сейчас один из приоритетных и очень своевременных проектов. Задумали его несколько лет назад как многопрофильное учреждение для восстановления пациентов после тяжелых болезней и травм. Такой медицинский кластер с полным циклом специализированного поэтапного восстановления необходим, в том числе и для возвращения бойцов СВО к полноценной жизни после полученных ранений.Сейчас это самая масштабная в крае социальная стройка и беспрецедентная для кубанского здравоохранения – площадь реабилитационного центра превысит 58 тысяч квадратных метров. Здесь разместят консультативно-диагностическую поликлинику, отделения для пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, для восстановления после операций на опорно-двигательном аппарате и людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, перенесших инфаркт и оперативные вмешательства. А также – отделения для лечения соматических заболеваний, реанимации и интенсивной терапии.– На сколько мест будет рассчитан центр? На какой стадии находится его строительство?– Рассчитан медцентр на 450 мест круглосуточного пребывания, плюс в дневном стационаре предусмотрим условия для психологической коррекции, двигательной реабилитации, массажа, физио- и рефлексотерапии. Важно, что жители смогут получать высокотехнологичную помощь, не выезжая за пределы региона. Наполним учреждение современнейшим оборудованием – от аппаратов компьютерной и магнитно-резонансной томографии до акватренажеров и технологий виртуальной реальности. Огромная территория позволяет оборудовать прогулочные зоны и места для отдыха и занятий лечебной физкультурой, которые помогут врачам быстрее ставить на ноги пациентов.Краевой центр должен стать флагманом для всей медицины Кубани, поскольку вместе с лечением он будет апробировать и внедрять передовые технологии и методы медицинской реабилитации, проводить телемедицинские консультации. К тому же, здесь разместится кафедра медицинской реабилитации Кубанского государственного медицинского университета, на базе которой будут обучать врачей. Отмечу, что медперсонал новому учреждению нужен самый высококвалифицированный, и набор уже идет. Планируем завершить строительство Центра медреабилитации в 2026 году, выполнили уже больше половины работ.– Продолжая тему социальных строек: каковы ближайшие планы по развитию "Города спорта" в Краснодаре? Какие объекты планируется построить на этой территории?– В 2024 году Краснодарский край признан самым спортивным регионом. Он представлен на высоком уровне в разных видах спорта, в том числе в массовых и престижных. Поэтому такой кластер, как "Город спорта", – не амбиция, а необходимость. Хотели его сделать большим, удобным для проведения соревнований и тренировок по различным видам. Начали с открытия "Баскет-Холла" и ледового дворца, затем построили комплекс тренировочных залов "Чемпион", дворцы водных видов спорта и самбо. Все получилось: создан не имеющий аналогов в стране спортивный мегакомплекс, объединивший несколько объектов и даже шагнувший за пределы спорта. Это место стало центром притяжения для горожан и гостей кубанской столицы, событийным пространством, вдохновило на развитие современных спорткомплексов все города и станицы края."Город спорта" продолжает расти. Уже спроектирована школа-интернат на 500 мест с учебным и тренировочным блоками, спальным корпусом. Проектируем Дворец гимнастики на 2 тысячи зрительских мест, где также будем принимать соревнования международного уровня. Еще планируем новые объекты: легкоатлетический центр, теннисную академию, гостиницу для спортсменов, Дом спорта Кубани с музеем и Парк достижений. Все это необходимо нашей молодежи, которой предстоит сохранять преемственность спортивной славы Кубани.Добавлю, что спортивную инфраструктуру развиваем и делаем доступной не только в краевом центре, но и на всей территории региона. Всего с 2015 года построили 283 спортивных объекта, еще 57 капитально отремонтировали.– Как "Город спорта" изменил спортивную жизнь Кубани?– Благодаря современному спортивному кластеру, Кубань стала принимать престижные турниры международного уровня – "Гран-при", кубок и чемпионат России по самбо, первенства страны по дзюдо и боксу. Проводим большие красивые фестивали для популяризации спорта – "Летопись олимпийцев Краснодарского края" и "Гимнастическая симфония". Создали условия для занятий нетрадиционными для нашего южного региона зимними видами спорта. В ледовом дворце тренируются хоккейные команды, занимаются фигурным катанием.– Как возведение объекта повлияло на подготовку краснодарских спортсменов?– Традиционно кубанские спортсмены показывают высокие результаты в легкой атлетике, спортивной акробатике, гребном спорте, боксе, дзюдо, самбо, спортивной борьбе и других видах. Большой спорт стал достижим для еще более широкого круга, благодаря открытию дворца самбо. На его базе работает краевая школа, объединяющая центры единоборств, в этом году они будут достроены во всех муниципалитетах. Это позволяет продвигать наш национальный вид спорта, привлекая молодежь, отбирая самых способных ребят. Безусловно, это новые возможности для воспитания чемпионов, которые прославят край, а также основа для подготовки будущих защитников Родины. Спорт, и в частности самбо, дает дисциплину, характер, гармоничное физическое развитие.Аналогичную систему подготовки хотим создать для развития гимнастики на Кубани. Проектируемый дворец объединит тренировочные, хореографические и тренажерные залы, раздевалки и душевые. Сеть центров создадим и в муниципалитетах – со всеми условиями для занятий гимнастическими видами спорта.Возвращаясь к "Городу спорта", сейчас здесь работают 17 спортшкол, где занятия для детей и подростков проводят бесплатно. Развитие спортивной инфраструктуры помогает краю развивать и массовый спорт – физкультуре и спорту систематически уделяют внимание порядка 3,5 миллиона жителей Кубани, по уровню сдачи нормативов ГТО регион уступает только Москве.– Столичный тренд на превращение старинных зданий в современные культурные центры затронул и Краснодар. Дом журналистики и Театр защитника Отечества – очень символично. Почему были выбраны именно эти здания? Какую роль, по вашему мнению, они теперь играют в культурном облике региона и патриотическом воспитании?– Старинные здания Краснодара очень колоритные, каждое со своей историей и архитектурным характером. Из гармоничного сочетания отреставрированных и современных домов складывается неповторимый облик нашей кубанской столицы. Поэтому я за то, чтобы кварталы исторического центра города максимально сохранять, давая им новую жизнь и актуальность для новых поколений жителей.Примером такой эффективной службы городу и горожанам является всем известный Дом кубанской журналистики. Зданию на углу улиц Гоголя и Красноармейской больше 100 лет, оно имеет статус культурного наследия. Всегда было в гуще событий – расположено в бойком месте рядом с рынком, у него интересная судьба. Поэтому мы и решили создать современное пространство для журналистов Кубани, где проходят пресс-конференции, семинары, выставки и встречи. Организовали музей кубанской журналистики, собрав печатные машинки, первые газеты, личные вещи наших известных публицистов. Главное, что сохранили исторический облик здания, и при этом наполнили его новыми смыслами и оборудованием. Домжур стал эффективной площадкой для медиасообщества Краснодарского края. Коллеги здесь совершенствуются профессионально и находят признание. Молодежь – утверждается в выборе профессии, общается с интересными людьми. А в выставочной галерее проходят различные экспозиции и фотовыставки, которые доступны для всех.Еще один пример удачной архитектурно-смысловой метаморфозы – Театр защитника Отечества в здании на Красноармейской улице. Тут и раньше кипела общественная жизнь, принимали политические решения, проводили культурные события. Интересно, что в этих стенах давал единственный сольный концерт в крае знаменитый музыкант Сергей Рахманинов. В последние годы здание занимал гарнизонный дом офицеров. И этот патриотический и культурный дух подсказал нам современное предназначение. В 2021 году его отреставрировали и открыли Театр защитника Отечества – совершенно особое учреждение культуры с миссией сохранения и популяризации ценностей и духовно-патриотического воспитания. Теперь на современной сцене с качественной световой и звуковой аппаратурой проходят тематические спектакли, фестивали, концерты, выставки, встречи военнослужащих, волонтеров и молодежи. Оснащение позволяет адаптировать мероприятия для незрячих и слабослышащих людей.Важно, что во время реконструкции зданий удается сохранить их аутентичность. В Краснодаре таким образом отреставрированы десятки объектов, а по краю – сотни, обновление идет под строгим контролем специалистов. В Краснодарском крае более 1,3 тысячи зданий – объектов культурного наследия, поэтому поручил разработать специальную программу для их сохранения.– Еще один грандиозный для Кубани проект – военно-патриотический центр "Патриот". Здесь для подготовки молодежи есть все – тир, тренажеры для парашютных прыжков, учебные классы. Расскажите, как возникла идея его создания? Какие задачи он сегодня решает и как оцениваете его востребованность?– Идею подсказала сама жизнь: молодежь необходимо готовить физически и морально к армейской службе, учить навыкам самообороны и оказанию первой помощи. Это пригодится и для защиты Отечества, и в мирной жизни. Нужен был комплекс, куда школьники со всей Кубани будут приезжать на военно-полевые сборы, как это было раньше.Строили центр в Динском районе несколько лет, и сегодня он один из крупнейших в стране. Здесь действительно есть все для становления парней – комплекс воздушно-десантной подготовки, спортивный и выставочный комплексы с образцами вооружения. Образовательная и воспитательная работа выстроена так, чтобы у молодежи появились интерес к военным специальностям и понимание, что современная российская армия – это не только сила воинского духа, но и высокие технологии. Собрано самое передовое оборудование, в том числе интерактивные тренажеры с программным обеспечением.– Сколько ребят здесь уже прошло обучение на данный момент? Как центр будет развиваться в перспективе?– Центр "Патриот" с честью носит имя легендарного генерала, Героя России Виктора Казанцева. На территории возвели храм святого мученика Иоанна Воина, парковую и выставочную зоны, партизанскую деревню, расположили Вечный огонь и памятник "Преемственность поколений". С прошлого года начали проводить полноценные военно-патриотические смены – их состоялось уже порядка 30. Обучение основам военной службы и начальную военную подготовку прошли более 3 тысяч юношей. При этом проживание, выдача обмундирования и пятиразовое питание для них – за счет краевого бюджета.Совсем скоро "Патриот" введет третье направление учебы – основы парашютно-десантной подготовки. Прыжками с высотного тренажера будут руководить опытные инструкторы. С 2026 года число участников пятидневных учебных сборов и летних смен увеличим в соответствии с ростом востребованности центра. Кстати, популярность новая патриотическая площадка завоевала у жителей и гостей региона. Парковую зону можно свободно посещать всем. Сюда приезжают семьями, чтобы погулять, там проводят экскурсии и патриотические мероприятия. Только в 2024 году в "Патриоте" побывало свыше 23 тысяч человек.– Сейчас недалеко строят еще один объект для воспитания молодых патриотов – казачий кадетский корпус. Когда его откроют и в чем будет его уникальность по сравнению с уже существующими учебными заведениями? Какие специальные программы или направления подготовки там планируются?– Новый кадетский корпус будет носить имя нашего земляка, легендарного казачьего полковника Ивана Васильевича Безуглого. Планируем его достроить до конца 2025 года, а учебный процесс запустить с 2026-го. Набор в 7, 8 и 10-й классы начнется после получения соответствующей разрешительной документации. Рассчитан корпус на 600 кадет, это большие масштабы. В остальном – подходы к подготовке молодых казаков такие же, как и в других действующих кадетских корпусах. Это особый уклад с опорой на традиции и православную веру. Воспитанники дополнительно будут изучать историю и культуру кубанского казачества, готовиться к несению государственной службы. На базе учреждения организуют различные кружки и секции. Казачий кадетский корпус имени И.В. Безуглого станет оплотом для продолжения духовно-нравственных традиций кубанского казачества. Для всего Краснодарского края открытие такого образовательного учреждения значимое и знаковое событие.– Какой из реализованных за последние 10 лет проектов вы считаете самым значимым для имиджа и будущего развития Краснодарского края?– Все проекты значимые, иначе мы бы ими не занимались и не выделяли на это бюджетные средства. Каждый двигает вперед развитие Кубани в различных направлениях – в спорте и культуре, профориентации и духовности. Скоро откроем в Краснодаре школу-интернат "Поколение" для одаренных детей. Это наша инвестиция в самое главное – в молодежь, а она и есть наше будущее.Чтобы было хорошо и комфортно жить в крае современному поколению и последующим, построили и продолжаем строить больше сотни школ и двухсот детских садов. Открыли порядка 290 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, сделав первичную медицинскую помощь доступнее для жителей отдаленных населенных пунктов. Места в детских садах, уровень образования, медпомощь, рабочие места и благоустроенная территория – из таких элементов и складывается имидж комфортного и привлекательного региона. Кубань именно такая. Сюда переезжают, так как видят развитие и перспективу для своей семьи.– Как определяются приоритеты в социальном строительстве? Насколько при выборе мест и типов объектов (школа/сад/поликлиника/спортплощадка) учитываются обращения жителей и данные о реальной потребности на местах?– Когда люди обращаются со своими вопросами, желая позитивных изменений для городов, хуторов и станиц, где они живут, помочь хочется всем и сразу. Но надо соблюдать баланс и расставлять акценты, опираясь на приоритетность задач и возможности бюджета.В первую очередь ориентируемся на количество "выгодополучателей". Например, многофункциональные площадки в первую очередь строим там, где больше молодежи, где они особенно востребованы. В хуторе, где проживают 500 человек, нет смысла строить крупный медицинский центр, это очевидно. Но медпомощь необходима жителям в шаговой доступности, поэтому ставим здесь фельдшерско-акушерский пункт.То есть абсолютно любое решение по социальному строительству принимаем исключительно в интересах жителей Кубани. А они очень просты и совпадают с моими интересами и всей моей команды – чтобы регион оставался комфортным, безопасным и насыщенным яркими событиями, чтобы были возможности для реализации молодежи, а те, кто сейчас строит и развивает отрасли, успели пожить хорошо, вырастить детей и воспитать их в духе любви к малой Родине с большими перспективами.

