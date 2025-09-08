https://ria.ru/20250908/knr-2040516975.html
Строительство ж/д путей для товарооборота с КНР заканчивают в Подмосковье
Строительство ж/д путей для товарооборота с КНР заканчивают в Подмосковье
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья на территории терминально-логистического центра "Белый Раст" завершают прокладку дополнительных железнодорожных путей для расширения товарооборота между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба правительства Московской области. "Строительная готовность пяти объектов вспомогательной и линейной инфраструктуры в составе терминально-логистического центра "Белый Раст" в Дмитровском округе составляет 90%. Такую стройготовность фиксируют наши инспекторы на сегодня. С самого начала работ на данной площадке надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья", — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, его слова приводит пресс-служба. "Белый Раст", занимающий территорию в 179 гектаров, является крупнейшим логистическим хабом китайской продукции в Подмосковье. Проект реализуется совместными усилиями ОАО "РЖД" и китайской группы компаний "Ляонин Порт". По итогам второго квартала 2025 года объем переваленных грузов здесь достиг порядка 150 тысяч двадцатифутовых эквивалентов. Отмечается, что терминально-логистический центр создан в соответствии с утвержденной правительством Стратегией развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года и нацпроектом "Эффективная транспортная система". По словам Гарибяна, на территории терминально-логистического центра в настоящее время ведется строительство железнодорожного контрольно-пропускного пункта, двух насосных станций водоснабжения и трех дополнительных железнодорожных путей. "Их соединят с Московской железной дорогой, что позволит существенно увеличить грузооборот. В настоящее время строители уже завершают монтаж шумозащитных экранов вдоль линий", — дополнил министр. Через терминал проходят контейнерные и контрейлерные перевозки в направлении портов Балтики и Дальнего Востока, а также железнодорожных погранпереходов Забайкальск, Наушки и Калининград. Внутренние перевозки осуществляются в направлении Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме того, через терминал будет проходить около 15% всего грузооборота из Китая.
