https://ria.ru/20250908/knr-2040516975.html

Строительство ж/д путей для товарооборота с КНР заканчивают в Подмосковье

Строительство ж/д путей для товарооборота с КНР заканчивают в Подмосковье - РИА Новости, 08.09.2025

Строительство ж/д путей для товарооборота с КНР заканчивают в Подмосковье

В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья на территории терминально-логистического центра "Белый Раст" завершают прокладку дополнительных железнодорожных... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T18:46:00+03:00

2025-09-08T18:46:00+03:00

2025-09-08T18:46:00+03:00

новости подмосковья

твой бизнес – новости

московская область (подмосковье)

россия

китай

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040514951_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9cc463615b99ddd31276f79beedff53b.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Дмитровском муниципальном округе Подмосковья на территории терминально-логистического центра "Белый Раст" завершают прокладку дополнительных железнодорожных путей для расширения товарооборота между Россией и Китаем, сообщает пресс-служба правительства Московской области. "Строительная готовность пяти объектов вспомогательной и линейной инфраструктуры в составе терминально-логистического центра "Белый Раст" в Дмитровском округе составляет 90%. Такую стройготовность фиксируют наши инспекторы на сегодня. С самого начала работ на данной площадке надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья", — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, его слова приводит пресс-служба. "Белый Раст", занимающий территорию в 179 гектаров, является крупнейшим логистическим хабом китайской продукции в Подмосковье. Проект реализуется совместными усилиями ОАО "РЖД" и китайской группы компаний "Ляонин Порт". По итогам второго квартала 2025 года объем переваленных грузов здесь достиг порядка 150 тысяч двадцатифутовых эквивалентов. Отмечается, что терминально-логистический центр создан в соответствии с утвержденной правительством Стратегией развития железнодорожного транспорта в России до 2030 года и нацпроектом "Эффективная транспортная система". По словам Гарибяна, на территории терминально-логистического центра в настоящее время ведется строительство железнодорожного контрольно-пропускного пункта, двух насосных станций водоснабжения и трех дополнительных железнодорожных путей. "Их соединят с Московской железной дорогой, что позволит существенно увеличить грузооборот. В настоящее время строители уже завершают монтаж шумозащитных экранов вдоль линий", — дополнил министр. Через терминал проходят контейнерные и контрейлерные перевозки в направлении портов Балтики и Дальнего Востока, а также железнодорожных погранпереходов Забайкальск, Наушки и Калининград. Внутренние перевозки осуществляются в направлении Екатеринбурга и Новосибирска. Кроме того, через терминал будет проходить около 15% всего грузооборота из Китая.

https://ria.ru/20250908/geroi-2040479675.html

https://ria.ru/20250908/podmoskove-2040412412.html

московская область (подмосковье)

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, московская область (подмосковье), россия, китай, ржд