На юге Китая эвакуировали более 41 тысячи человек из-за тайфуна "Тапа" 08.09.2025
14:32 08.09.2025
На юге Китая эвакуировали более 41 тысячи человек из-за тайфуна "Тапа"
в мире
китай
гуандун
гуанси-чжуанский автономный район
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 41 тысячи человек были эвакуированы в городском округе Цзянмэнь в китайской провинции Гуандун из-за тайфуна "Тапа", который в понедельник достиг южного побережья страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий. "Более 41 тысячи человек были эвакуированы из опасных районов Цзянмэня, а около 120 тысяч учащихся из 182 образовательных учреждений, включая начальные, средние школы и детские сады, приостановили занятия", - пишет агентство. Отмечается, что часть эвакуированных размещена во временных пунктах. Для ликвидации последствий стихийных бедствий были мобилизованы аварийно-спасательные команды общей численностью 3,3 тысячи человек, а также добровольцы и специальная техника, включая патрульные катера и буксиры. Ранее метеорологическое управление КНР сообщило, что 16-й в этом году тайфун "Тапа" в понедельник достиг побережья южной китайской провинции Гуандун, принеся с собой проливные дожди и порывистый ветер. Максимальная скорость в эпицентре тайфуна составляла 30 метров в секунду, а минимальное давление - 978 гектопаскалей. Тропический шторм по мере движения сместится вглубь Китая, неся с собой сильный ветер и проливные дожди в провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район. Профильное ведомство уточнило, что в городских округах Цзянмэнь, Маомин и Чжухай провинции Гуандун закрыты школы и дошкольные учреждения, прибрежные туристические зоны, до 9 сентября приостановлено движение всех поездов по маршрутам Шэньчжэнь - Чжаньцзян, Гуанчжоу - Маомин, а также паромное сообщение между провинциями Гуандун и Хайнань. Метеорологическое управление КНР отмечает, что, согласно анализу тайфунов за период с 1949 по 2024 годы, более 90% обрушившихся на провинцию Гуандун тайфунов представляли собой сильные тропические штормы. Тайфун "Тапа" достиг интенсивности сильного тропического шторма, как и тайфуны в предыдущие годы.
китай
гуандун
гуанси-чжуанский автономный район
Ухань. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 41 тысячи человек были эвакуированы в городском округе Цзянмэнь в китайской провинции Гуандун из-за тайфуна "Тапа", который в понедельник достиг южного побережья страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий.
"Более 41 тысячи человек были эвакуированы из опасных районов Цзянмэня, а около 120 тысяч учащихся из 182 образовательных учреждений, включая начальные, средние школы и детские сады, приостановили занятия", - пишет агентство.
Отмечается, что часть эвакуированных размещена во временных пунктах. Для ликвидации последствий стихийных бедствий были мобилизованы аварийно-спасательные команды общей численностью 3,3 тысячи человек, а также добровольцы и специальная техника, включая патрульные катера и буксиры.
Ранее метеорологическое управление КНР сообщило, что 16-й в этом году тайфун "Тапа" в понедельник достиг побережья южной китайской провинции Гуандун, принеся с собой проливные дожди и порывистый ветер. Максимальная скорость в эпицентре тайфуна составляла 30 метров в секунду, а минимальное давление - 978 гектопаскалей. Тропический шторм по мере движения сместится вглубь Китая, неся с собой сильный ветер и проливные дожди в провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район.
Профильное ведомство уточнило, что в городских округах Цзянмэнь, Маомин и Чжухай провинции Гуандун закрыты школы и дошкольные учреждения, прибрежные туристические зоны, до 9 сентября приостановлено движение всех поездов по маршрутам Шэньчжэнь - Чжаньцзян, Гуанчжоу - Маомин, а также паромное сообщение между провинциями Гуандун и Хайнань.
Метеорологическое управление КНР отмечает, что, согласно анализу тайфунов за период с 1949 по 2024 годы, более 90% обрушившихся на провинцию Гуандун тайфунов представляли собой сильные тропические штормы. Тайфун "Тапа" достиг интенсивности сильного тропического шторма, как и тайфуны в предыдущие годы.
