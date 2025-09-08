https://ria.ru/20250908/kitay-2040438500.html

На юге Китая эвакуировали более 41 тысячи человек из-за тайфуна "Тапа"

На юге Китая эвакуировали более 41 тысячи человек из-за тайфуна "Тапа" - РИА Новости, 08.09.2025

На юге Китая эвакуировали более 41 тысячи человек из-за тайфуна "Тапа"

Более 41 тысячи человек были эвакуированы в городском округе Цзянмэнь в китайской провинции Гуандун из-за тайфуна "Тапа", который в понедельник достиг южного... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T14:32:00+03:00

2025-09-08T14:32:00+03:00

2025-09-08T14:32:00+03:00

в мире

китай

гуандун

гуанси-чжуанский автономный район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892762145_0:168:3042:1879_1920x0_80_0_0_fab813de3e7ffa06eba2de69ac34be1f.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 41 тысячи человек были эвакуированы в городском округе Цзянмэнь в китайской провинции Гуандун из-за тайфуна "Тапа", который в понедельник достиг южного побережья страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий. "Более 41 тысячи человек были эвакуированы из опасных районов Цзянмэня, а около 120 тысяч учащихся из 182 образовательных учреждений, включая начальные, средние школы и детские сады, приостановили занятия", - пишет агентство. Отмечается, что часть эвакуированных размещена во временных пунктах. Для ликвидации последствий стихийных бедствий были мобилизованы аварийно-спасательные команды общей численностью 3,3 тысячи человек, а также добровольцы и специальная техника, включая патрульные катера и буксиры. Ранее метеорологическое управление КНР сообщило, что 16-й в этом году тайфун "Тапа" в понедельник достиг побережья южной китайской провинции Гуандун, принеся с собой проливные дожди и порывистый ветер. Максимальная скорость в эпицентре тайфуна составляла 30 метров в секунду, а минимальное давление - 978 гектопаскалей. Тропический шторм по мере движения сместится вглубь Китая, неся с собой сильный ветер и проливные дожди в провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район. Профильное ведомство уточнило, что в городских округах Цзянмэнь, Маомин и Чжухай провинции Гуандун закрыты школы и дошкольные учреждения, прибрежные туристические зоны, до 9 сентября приостановлено движение всех поездов по маршрутам Шэньчжэнь - Чжаньцзян, Гуанчжоу - Маомин, а также паромное сообщение между провинциями Гуандун и Хайнань. Метеорологическое управление КНР отмечает, что, согласно анализу тайфунов за период с 1949 по 2024 годы, более 90% обрушившихся на провинцию Гуандун тайфунов представляли собой сильные тропические штормы. Тайфун "Тапа" достиг интенсивности сильного тропического шторма, как и тайфуны в предыдущие годы.

https://ria.ru/20250825/vetnam-2037378884.html

китай

гуандун

гуанси-чжуанский автономный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, гуандун, гуанси-чжуанский автономный район