Рейтинг@Mail.ru
Китай в 2025 году вдвое нарастил поставки персиков в Россию - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/kitaj-2040337565.html
Китай в 2025 году вдвое нарастил поставки персиков в Россию
Китай в 2025 году вдвое нарастил поставки персиков в Россию - РИА Новости, 08.09.2025
Китай в 2025 году вдвое нарастил поставки персиков в Россию
Китай в январе-июле текущего года экспортировал в Россию персиков и нектаринов на рекордные 30 миллионов долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T04:07:00+03:00
2025-09-08T04:07:00+03:00
экономика
россия
китай
вьетнам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999810986_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3789b40e31bdedd2af85ccdc0e23ef69.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Китай в январе-июле текущего года экспортировал в Россию персиков и нектаринов на рекордные 30 миллионов долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости. Россия за первые семь месяцев этого года ввезла из Китая персиков и нектаринов на 30,2 миллиона долларов против 15,5 миллиона годом ранее. В результате доля РФ в китайском экспорте выросла до трети с 22%, а российский рынок стал вторым основным направлением экспорта, потеснив Вьетнам (12,4 миллиона долларов). Лидером по импорту китайских персиков и нектаринов остается Киргизия (36,5 миллиона долларов). В общей сложности Китай за первые семь месяцев текущего года увеличил экспорт персиков и нектаринов на четверть - до 88,1 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250903/storony-2039430644.html
https://ria.ru/20250420/svinina-2012360017.html
россия
китай
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999810986_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_038c293be2d446f7cc52c08e462c7d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, вьетнам
Экономика, Россия, Китай, Вьетнам
Китай в 2025 году вдвое нарастил поставки персиков в Россию

Китай в 2025 году экспортировал в Россию персиков на 30 миллионов долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПерсики
Персики - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Персики . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Китай в январе-июле текущего года экспортировал в Россию персиков и нектаринов на рекордные 30 миллионов долларов - почти вдвое больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, свидетельствуют данные китайской таможни, которые изучило РИА Новости.
Россия за первые семь месяцев этого года ввезла из Китая персиков и нектаринов на 30,2 миллиона долларов против 15,5 миллиона годом ранее.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Россия и Китай пришли к консенсусу по "Силе Сибири — 2", заявил Путин
3 сентября, 16:45
В результате доля РФ в китайском экспорте выросла до трети с 22%, а российский рынок стал вторым основным направлением экспорта, потеснив Вьетнам (12,4 миллиона долларов). Лидером по импорту китайских персиков и нектаринов остается Киргизия (36,5 миллиона долларов).
В общей сложности Китай за первые семь месяцев текущего года увеличил экспорт персиков и нектаринов на четверть - до 88,1 миллиона долларов.
Сырое мясо на прилавке - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Россия увеличила поставки свинины в Китай
20 апреля, 09:49
 
ЭкономикаРоссияКитайВьетнам
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала