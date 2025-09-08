https://ria.ru/20250908/kiev-2040451357.html

Киев старается скрыть число погибших наемников, заявил Мирошник

Киев старается скрыть число погибших наемников, заявил Мирошник - РИА Новости, 08.09.2025

Киев старается скрыть число погибших наемников, заявил Мирошник

Киев старается скрыть число погибших наемников-иностранцев, боевики ВСУ имеют установку уродовать тела, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T15:31:00+03:00

2025-09-08T15:31:00+03:00

2025-09-08T15:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

родион мирошник

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киев старается скрыть число погибших наемников-иностранцев, боевики ВСУ имеют установку уродовать тела, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Количество погибших американских наемников установить достаточно сложно. Этот вопрос активно скрывается украинской стороной. Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, без данных, по которым можно было бы его идентифицировать. И такую установку имеют украинские боевики. Когда американец гибнет, то его либо тело вытаскивают, либо доводят до того состояния, когда его идентифицировать практически невозможно", - заявил Мирошник РИА Новости. Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила, что по меньшей мере 92 американских наемника погибли на Украине. По данным издания, с 2022 года на Украину могли отправиться от тысячи до нескольких тысяч американских наемников. Кроме того, газета пишет, что со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, более старшего возраста, ветеранов ВС США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.

https://ria.ru/20250908/syrskiy-2040366514.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, родион мирошник, киев