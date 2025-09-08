Рейтинг@Mail.ru
Киев старается скрыть число погибших наемников, заявил Мирошник - РИА Новости, 08.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 08.09.2025
Киев старается скрыть число погибших наемников, заявил Мирошник
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
родион мирошник
киев
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киев старается скрыть число погибших наемников-иностранцев, боевики ВСУ имеют установку уродовать тела, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Количество погибших американских наемников установить достаточно сложно. Этот вопрос активно скрывается украинской стороной. Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, без данных, по которым можно было бы его идентифицировать. И такую установку имеют украинские боевики. Когда американец гибнет, то его либо тело вытаскивают, либо доводят до того состояния, когда его идентифицировать практически невозможно", - заявил Мирошник РИА Новости. Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила, что по меньшей мере 92 американских наемника погибли на Украине. По данным издания, с 2022 года на Украину могли отправиться от тысячи до нескольких тысяч американских наемников. Кроме того, газета пишет, что со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, более старшего возраста, ветеранов ВС США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.
украина
сша
киев
в мире, украина, сша, родион мирошник, киев
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Киев старается скрыть число погибших наемников-иностранцев, боевики ВСУ имеют установку уродовать тела, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Количество погибших американских наемников установить достаточно сложно. Этот вопрос активно скрывается украинской стороной. Есть факты того, что максимально этих людей погибших стремятся либо полностью обезличить, оставив их без документов, без данных, по которым можно было бы его идентифицировать. И такую установку имеют украинские боевики. Когда американец гибнет, то его либо тело вытаскивают, либо доводят до того состояния, когда его идентифицировать практически невозможно", - заявил Мирошник РИА Новости.
Ранее газета New York Times со ссылкой на данные киевского музея истории Украины во Второй мировой войне сообщила, что по меньшей мере 92 американских наемника погибли на Украине. По данным издания, с 2022 года на Украину могли отправиться от тысячи до нескольких тысяч американских наемников. Кроме того, газета пишет, что со временем среди них возросла доля людей без военного опыта, более старшего возраста, ветеранов ВС США, стремящихся возобновить военную карьеру, которая не доступна для них в США из-за возраста или имеющихся травм.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Главком ВСУ признал многократное численное превосходство ВС России
