Хуситы заявили, что атаковали район в Израиле, где находится ядерный центр
18:04 08.09.2025 (обновлено: 20:10 08.09.2025)
Хуситы заявили, что атаковали район в Израиле, где находится ядерный центр
в мире
израиль
йемен
палестина
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
ДОХА, 8 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило об атаке на район вблизи города Димона на юге Израиля, где находится ядерный исследовательский центр.&quot;Второй день подряд Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников&quot;, — сообщили хуситы в своем Telegram-канале.Хуситы уточнили, что целями операции стали:"Операция успешно достигла своих целей", — добавили в движении.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
в мире, израиль, йемен, палестина, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Палестина, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Бойцы-хуситы
ДОХА, 8 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило об атаке на район вблизи города Димона на юге Израиля, где находится ядерный исследовательский центр.
"Второй день подряд Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников", — сообщили хуситы в своем Telegram-канале.

Хуситы уточнили, что целями операции стали:
  • аэропорт Лод в Яффо (Бен-Гурион);
  • аэропорт Рамон в Умм-эр-Рашраше (Эйлате);
  • "важная цель" в Димоне.
"Операция успешно достигла своих целей", — добавили в движении.
Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.
В миреИзраильЙеменПалестинаАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
