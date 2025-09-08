https://ria.ru/20250908/khusity-2040504442.html

Хуситы заявили, что атаковали район в Израиле, где находится ядерный центр

ДОХА, 8 сен — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) впервые заявило об атаке на район вблизи города Димона на юге Израиля, где находится ядерный исследовательский центр."Второй день подряд Военно-воздушные силы Йемена провели качественную военную операцию на территории оккупированной Палестины с использованием трех беспилотников", — сообщили хуситы в своем Telegram-канале.Хуситы уточнили, что целями операции стали:"Операция успешно достигла своих целей", — добавили в движении.Хуситы и ЦАХАЛ регулярно атакуют объекты друг друга после начала военной операции Израиля в секторе Газа.

