В Херсоне прогремели взрывы
2025-09-08T22:58:00+03:00
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Взрывы раздаются в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне третий раз раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
