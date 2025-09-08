Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 08.09.2025
ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Сто три удара с применением артиллерии и беспилотников нанесли боевики киевского режима по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки, обстрелам ВСУ подвергались 14 населенных пунктов, ранен один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Бехтерах ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 70 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 103 прилета по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Каховка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
днепр (река)
херсонская область
каховка
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Сто три удара с применением артиллерии и беспилотников нанесли боевики киевского режима по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки, обстрелам ВСУ подвергались 14 населенных пунктов, ранен один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в Бехтерах ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 70 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 103 прилета по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Каховка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
