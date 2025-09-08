https://ria.ru/20250908/kherson-2040363724.html

ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.09.2025

ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки

Сто три удара с применением артиллерии и беспилотников нанесли боевики киевского режима по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки, обстрелам ВСУ... РИА Новости, 08.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Сто три удара с применением артиллерии и беспилотников нанесли боевики киевского режима по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки, обстрелам ВСУ подвергались 14 населенных пунктов, ранен один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Бехтерах ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 70 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 103 прилета по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Каховка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.

