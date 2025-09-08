https://ria.ru/20250908/kherson-2040363724.html
ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 08.09.2025
ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
Сто три удара с применением артиллерии и беспилотников нанесли боевики киевского режима по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки, обстрелам ВСУ... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T10:08:00+03:00
2025-09-08T10:08:00+03:00
2025-09-08T10:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ГЕНИЧЕСК, 8 сен - РИА Новости. Сто три удара с применением артиллерии и беспилотников нанесли боевики киевского режима по левому берегу Днепра Херсонской области за сутки, обстрелам ВСУ подвергались 14 населенных пунктов, ранен один человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Бехтерах ранения получил один мирный житель. В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 70 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 15 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. 18 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. Всего за сутки было зафиксировано 103 прилета по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 14 населенных пунктов: Каховка, Бехтеры, Алешки, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Князе-Григорьевка, Малая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли более ста ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 103 удара по левому берегу Днепра Херсонской области