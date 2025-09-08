https://ria.ru/20250908/kharris-2040356751.html

LAT узнала, почему полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять Харрис

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса прекратила охранять экс-вице-президента США Камалу Харрис, лишенной действующими властями страны госохраны, в связи с критикой решения со стороны профсоюза полицейских, пишет газета Los Angeles Times со ссылкой на источники. Ранее телеканал CNN сообщал, что президент США Дональд Трамп лишил Харрис государственной охраны, несмотря на то, что бывший лидер страны Джо Байден своим указом продлил ее до лета 2026 года. Издание Los Angeles Times позднее сообщило, что безопасность Харрис временно обеспечивают сотрудники полиции Лос-Анджелеса. "Департамент полиции Лос-Анджелеса в субботу прекратил охрану бывшего вице-президента Камалы Харрис на фоне критики, что полицейских отвлекают от выполнения обязанностей по борьбе с преступностью", - говорится в публикации газеты. Как пишет издание, профсоюз полицейских раскритиковал решение направить сотрудников полиции, которые должны защищать "обычных жителей Лос-Анджелеса" на охрану "мультимиллионера", который может позволить себе частную охрану. Газета ранее сообщала, что в обеспечении безопасности Харрис были задействованы по меньшей мере 12 сотрудников полиции. Собеседники издания сообщали, что меры по обеспечению безопасности экс-вице-президента профинансирует город, однако, как ожидалось, в ближайшем будущем Харрис наймет собственную охрану.

