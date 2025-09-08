https://ria.ru/20250908/khamas-2040555913.html

Катар призвал ХАМАС отреагировать на предложение США по Газе, пишут СМИ

Катар призвал ХАМАС отреагировать на предложение США по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2025

Катар призвал ХАМАС отреагировать на предложение США по Газе, пишут СМИ

Премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани призвал политических лидеров палестинского движения ХАМАС "положительно отреагировать" на последнюю... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T23:37:00+03:00

2025-09-08T23:37:00+03:00

2025-09-08T23:37:00+03:00

в мире

израиль

сша

катар

хамас

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037484377_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_51292b83c99e0e0cd330cb8de5aa14f8.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани призвал политических лидеров палестинского движения ХАМАС "положительно отреагировать" на последнюю предложенную США сделку о прекращении огня в Газе во время переговоров в Дохе в понедельник, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах. Портал Axios 7 сентября сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. ХАМАС в тот же день заявило, что в ответ на предложения Соединенных Штатов согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из сектора Газа. Движение также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия. "Премьер-министр Катара призвал ХАМАС положительно отреагировать на последнее предложение от США, переданное через посредников и направленное на заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе", - приводит агентство слова чиновника. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

https://ria.ru/20250908/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250907/khamas-2040323360.html

израиль

сша

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, катар, хамас, палестинская национальная администрация