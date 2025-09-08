Рейтинг@Mail.ru
23:37 08.09.2025
Катар призвал ХАМАС отреагировать на предложение США по Газе, пишут СМИ
Катар призвал ХАМАС отреагировать на предложение США по Газе, пишут СМИ
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани призвал политических лидеров палестинского движения ХАМАС "положительно отреагировать" на последнюю предложенную США сделку о прекращении огня в Газе во время переговоров в Дохе в понедельник, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах. Портал Axios 7 сентября сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. ХАМАС в тот же день заявило, что в ответ на предложения Соединенных Штатов согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из сектора Газа. Движение также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия. "Премьер-министр Катара призвал ХАМАС положительно отреагировать на последнее предложение от США, переданное через посредников и направленное на заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе", - приводит агентство слова чиновника. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
Катар призвал ХАМАС отреагировать на предложение США по Газе, пишут СМИ

Дым после израильского авиаудара в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Премьер Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани призвал политических лидеров палестинского движения ХАМАС "положительно отреагировать" на последнюю предложенную США сделку о прекращении огня в Газе во время переговоров в Дохе в понедельник, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника, проинформированного о переговорах.
Портал Axios 7 сентября сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил новое предложение ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня в Газе. ХАМАС в тот же день заявило, что в ответ на предложения Соединенных Штатов согласилось немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заложников в обмен на четкое объявление о прекращении военных действий и полный вывод израильских войск из сектора Газа. Движение также согласилось сформировать комитет из независимых палестинцев для управления сектором и сразу передать ему полномочия.
"Премьер-министр Катара призвал ХАМАС положительно отреагировать на последнее предложение от США, переданное через посредников и направленное на заключение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников в Газе", - приводит агентство слова чиновника.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.
