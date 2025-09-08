https://ria.ru/20250908/kemerovo-2040359424.html
В Кемерово убили студента во время уличного конфликта
КЕМЕРОВО, 8 сен – РИА Новости. Девятнадцатилетнего молодого человека убили во время конфликта в городе Кемерово, в преступлении подозревается житель областного центра, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области. "Предварительно установлено, что в ночь на 7 сентября 2025 года подозреваемый, находясь на бульваре Строителей в Кемерове, в ходе обоюдной ссоры нанес 19-летнему молодому человеку несколько колото-резаных ранений в спину и конечности. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Сам подозреваемый с телесными повреждениями был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь", – сообщает пресс-служба СУ СК по региону. В ведомстве уточнили, что мужчина является подозреваемым по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Источник сообщил РИА Новости, что погибший учился на 4 курсе Сибирского политехнического техникума. В настоящее время следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и очевидцев.
2025
