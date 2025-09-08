Более 10 тысяч человек поучаствовали в торжестве в честь Дня КЧР

https://ria.ru/20250908/kchr-2040399083.html

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч человек приняли участие в финальном торжественном мероприятии на стадионе "Нарт" в честь Дня республики и 200-летия Черкесска, сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкессии. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска, отметив, что город сыграл значимую роль в развитии Северного Кавказа, поздравительную телеграмму зачитал полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. На праздник прибыли гости из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также официальные делегации из братских республик Южная Осетия и Абхазия. Собрались жители со всех уголков Карачаево-Черкесии. В ходе официальной части в адрес юбиляра — города Черкесска — прозвучало множество теплых слов и поздравлений. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов искренне поблагодарил прибывших на торжество гостей из соседних государств и регионов за добрые слова и пожелания в адрес Карачаево-Черкесии и ее жителей. Обращаясь к присутствующим, руководитель региона подчеркнул, что сегодняшняя дата — особенная для каждого. "Празднование 200-летия образования Черкесска было учреждено указом президента России Владимира Путина, и для всех нас — это огромная честь и ответственность за настоящее, а главное – будущее столицы нашей республики", - отметил Темрезов. Он добавил, что за два века город прошел большой путь: от небольшой станицы, образованной на месте казачьего редута, до процветающей столицы, сердца многонациональной республики. "В летописи Черкесска — радостные и трагические страницы, победы и достижения, героизм на ратном и трудовом поприще. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Отечества, освободивших город в годы Великой Отечественной войны, и гордимся отвагой современных героев — участников специальной военной операции. Именно поэтому, в год 80-летия Победы и в Год защитников Отечества, главным символом юбилея Черкесска стало "Знамя Победы", олицетворяющее нашу несокрушимую силу, верность Родине и любовь к нашему Отечеству!" - сказал глава региона. Он добавил, что сегодня Карачаево-Черкесия уверенно движется вперед. Благодаря поддержке президента России, федеральных органов власти в регионе идет реализация крупных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, строям современные объекты здравоохранения, образования и культуры. "Мы все видим, как меняется столица нашей республики, меняется вся республика, становясь современнее и комфортнее для жизни. Но наше главное богатство — это люди. Более 80 народов живут республике в мире и согласии, а Черкесск по праву является центром этого межнационального единства. Безусловно, нас всех объединяет стремление сохранить и приумножить все самое лучшее, что есть в нашей малой Родине", - сказал он. После официальной части перед зрителями развернулось яркое театрализованное представление на стадионе "Нарт", посвященное 200-летию Черкесска. Масштабное действо объединило сотни артистов, творческих коллективов и, конечно, жителей города. С особой теплотой и гордостью приветствовали ветеранов СВО. После праздника в городе прогремел салют.

