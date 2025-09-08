Рейтинг@Mail.ru
Более 10 тысяч человек поучаствовали в торжестве в честь Дня КЧР - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:13 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/kchr-2040399083.html
Более 10 тысяч человек поучаствовали в торжестве в честь Дня КЧР
Более 10 тысяч человек поучаствовали в торжестве в честь Дня КЧР - РИА Новости, 08.09.2025
Более 10 тысяч человек поучаствовали в торжестве в честь Дня КЧР
Более 10 тысяч человек приняли участие в финальном торжественном мероприятии на стадионе "Нарт" в честь Дня республики и 200-летия Черкесска, сообщает... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T12:13:00+03:00
2025-09-08T12:13:00+03:00
карачаево-черкесская республика
черкесск
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/75/1552317502_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e9eac735655b139f1bae60aaa9c4a5a8.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч человек приняли участие в финальном торжественном мероприятии на стадионе "Нарт" в честь Дня республики и 200-летия Черкесска, сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкессии. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска, отметив, что город сыграл значимую роль в развитии Северного Кавказа, поздравительную телеграмму зачитал полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка. На праздник прибыли гости из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также официальные делегации из братских республик Южная Осетия и Абхазия. Собрались жители со всех уголков Карачаево-Черкесии. В ходе официальной части в адрес юбиляра — города Черкесска — прозвучало множество теплых слов и поздравлений. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов искренне поблагодарил прибывших на торжество гостей из соседних государств и регионов за добрые слова и пожелания в адрес Карачаево-Черкесии и ее жителей. Обращаясь к присутствующим, руководитель региона подчеркнул, что сегодняшняя дата — особенная для каждого. "Празднование 200-летия образования Черкесска было учреждено указом президента России Владимира Путина, и для всех нас — это огромная честь и ответственность за настоящее, а главное – будущее столицы нашей республики", - отметил Темрезов. Он добавил, что за два века город прошел большой путь: от небольшой станицы, образованной на месте казачьего редута, до процветающей столицы, сердца многонациональной республики. "В летописи Черкесска — радостные и трагические страницы, победы и достижения, героизм на ратном и трудовом поприще. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Отечества, освободивших город в годы Великой Отечественной войны, и гордимся отвагой современных героев — участников специальной военной операции. Именно поэтому, в год 80-летия Победы и в Год защитников Отечества, главным символом юбилея Черкесска стало "Знамя Победы", олицетворяющее нашу несокрушимую силу, верность Родине и любовь к нашему Отечеству!" - сказал глава региона. Он добавил, что сегодня Карачаево-Черкесия уверенно движется вперед. Благодаря поддержке президента России, федеральных органов власти в регионе идет реализация крупных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, строям современные объекты здравоохранения, образования и культуры. "Мы все видим, как меняется столица нашей республики, меняется вся республика, становясь современнее и комфортнее для жизни. Но наше главное богатство — это люди. Более 80 народов живут республике в мире и согласии, а Черкесск по праву является центром этого межнационального единства. Безусловно, нас всех объединяет стремление сохранить и приумножить все самое лучшее, что есть в нашей малой Родине", - сказал он. После официальной части перед зрителями развернулось яркое театрализованное представление на стадионе "Нарт", посвященное 200-летию Черкесска. Масштабное действо объединило сотни артистов, творческих коллективов и, конечно, жителей города. С особой теплотой и гордостью приветствовали ветеранов СВО. После праздника в городе прогремел салют.
https://ria.ru/20250906/cherkessk-2040192491.html
https://ria.ru/20250812/vyplaty-2034778941.html
черкесск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155231/75/1552317502_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7098ac27207cbe08c7191755a64e0708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Более 10 тысяч человек поучаствовали в торжестве в честь Дня КЧР

Более 10 тысяч человек приняли участие в торжестве в честь Дня республики в КЧР

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкФлаги России и Карачаево-Черкесской Республики в Черкесске
Флаги России и Карачаево-Черкесской Республики в Черкесске - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Флаги России и Карачаево-Черкесской Республики в Черкесске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Более 10 тысяч человек приняли участие в финальном торжественном мероприятии на стадионе "Нарт" в честь Дня республики и 200-летия Черкесска, сообщает пресс-служба правительства Карачаево-Черкессии.
Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии с 200-летием основания Черкесска, отметив, что город сыграл значимую роль в развитии Северного Кавказа, поздравительную телеграмму зачитал полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка.
Церемония открытия проспекта 200-летия города, стелы и надземного автомобильного переезда в Черкесске - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Мостовой переезд, стелу и новый проспект открыли в Черкесске
6 сентября, 17:18
На праздник прибыли гости из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, а также официальные делегации из братских республик Южная Осетия и Абхазия. Собрались жители со всех уголков Карачаево-Черкесии.
В ходе официальной части в адрес юбиляра — города Черкесска — прозвучало множество теплых слов и поздравлений.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов искренне поблагодарил прибывших на торжество гостей из соседних государств и регионов за добрые слова и пожелания в адрес Карачаево-Черкесии и ее жителей. Обращаясь к присутствующим, руководитель региона подчеркнул, что сегодняшняя дата — особенная для каждого.
"Празднование 200-летия образования Черкесска было учреждено указом президента России Владимира Путина, и для всех нас — это огромная честь и ответственность за настоящее, а главное – будущее столицы нашей республики", - отметил Темрезов.
Он добавил, что за два века город прошел большой путь: от небольшой станицы, образованной на месте казачьего редута, до процветающей столицы, сердца многонациональной республики.
"В летописи Черкесска — радостные и трагические страницы, победы и достижения, героизм на ратном и трудовом поприще. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Отечества, освободивших город в годы Великой Отечественной войны, и гордимся отвагой современных героев — участников специальной военной операции. Именно поэтому, в год 80-летия Победы и в Год защитников Отечества, главным символом юбилея Черкесска стало "Знамя Победы", олицетворяющее нашу несокрушимую силу, верность Родине и любовь к нашему Отечеству!" - сказал глава региона.
Он добавил, что сегодня Карачаево-Черкесия уверенно движется вперед. Благодаря поддержке президента России, федеральных органов власти в регионе идет реализация крупных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, строям современные объекты здравоохранения, образования и культуры.
"Мы все видим, как меняется столица нашей республики, меняется вся республика, становясь современнее и комфортнее для жизни. Но наше главное богатство — это люди. Более 80 народов живут республике в мире и согласии, а Черкесск по праву является центром этого межнационального единства. Безусловно, нас всех объединяет стремление сохранить и приумножить все самое лучшее, что есть в нашей малой Родине", - сказал он.
После официальной части перед зрителями развернулось яркое театрализованное представление на стадионе "Нарт", посвященное 200-летию Черкесска. Масштабное действо объединило сотни артистов, творческих коллективов и, конечно, жителей города.
С особой теплотой и гордостью приветствовали ветеранов СВО.
После праздника в городе прогремел салют.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Единовременную выплату контрактникам подняли в КЧР до 2,3 млн рублей
12 августа, 13:12
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРоссияКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала