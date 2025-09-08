https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040344336.html

Атомный крейсер "Император Александр III" вернулся на Камчатку

Атомный крейсер "Император Александр III" вернулся на Камчатку - РИА Новости, 08.09.2025

Атомный крейсер "Император Александр III" вернулся на Камчатку

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота вернулся в... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T06:48:00+03:00

2025-09-08T06:48:00+03:00

2025-09-08T11:20:00+03:00

безопасность

россия

камчатка

александр i

тихоокеанский флот вмф россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040381109_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_2ce3ee311fc9b1302fa552339a446454.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота вернулся в пункт базирования на Камчатке после длительного похода, сообщает пресс-служба ТОФ. "Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" Тихоокеанского флота успешно завершил выполнение поставленных боевых задач в зоне ответственности флота и вернулся в пункт базирования на Камчатке", - проинформировали в ТОФ. Экипаж подводного крейсера провел в море около трех месяцев, выполняя задачи в зоне ответственности флота. По прибытии на базу у причала экипаж встретили командующий подводными силами Тихоокеанского флота Герой России контр-адмирал Валерий Варфоломеев, личный состав дивизии подводных лодок стратегического назначения, члены семей военнослужащих и представители местной администрации. "Командующий подводными силами поздравил экипаж с успешным выполнением поставленных задач в море, отметив значимость их вклада в обеспечение безопасности страны", - добавили в пресс-службе флота. По морской традиции, контр-адмирал Варфоломеев вручил командиру подводной лодки запеченного поросенка. Также были вручены ведомственные награды отличившимся военнослужащим и погоны с присвоением очередных воинских званий. После кратковременного отдыха и пополнения запасов до требуемых норм экипаж АПЛ продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки подводных сил Тихоокеанского флота. Атомные подводные крейсеры стратегического назначения являются важным компонентом морских стратегических ядерных сил России.

https://ria.ru/20240919/oruzhie-1973546944.html

https://ria.ru/20250328/putin-2007839688.html

россия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, камчатка, александр i, тихоокеанский флот вмф россии