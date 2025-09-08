Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке директора Дворца культуры заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040341899.html
На Камчатке директора Дворца культуры заподозрили в мошенничестве
На Камчатке директора Дворца культуры заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 08.09.2025
На Камчатке директора Дворца культуры заподозрили в мошенничестве
СУСК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта на капитальный... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T05:44:00+03:00
2025-09-08T05:44:00+03:00
происшествия
россия
камчатский край
вилючинск
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_30585b0843d8f1e0925aa772f51bf0fb.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. СУСК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт дворца культуры в Вилючинске, речь идет об ущербе на 9 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного директором общества с ограниченной ответственностью при исполнении муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ Дворца культуры", - говорится в пресс-релизе управления. По данным СУСК, 45-летний мужчина, являясь директором и учредителем подрядной организации, в декабре 2022 года получил аванс для начала производства работ по капитальному ремонту зрительного зала здания Дворца культуры. Однако до декабря 2024 года работы по контракту он не выполнил. "Денежные средства похитил, потратив на личные нужды, чем причинил муниципальному бюджетному учреждению ущерб в особо крупном размере на сумму более 9 миллионов рублей", - уточнили в СУСК. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20250905/eks-zamglavy-2040031684.html
https://realty.ria.ru/20250904/sud-2039667882.html
россия
камчатский край
вилючинск
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564023_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_227c624859110365207d1d5f82c95fa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, камчатский край, вилючинск, камчатка
Происшествия, Россия, Камчатский край, Вилючинск, Камчатка
На Камчатке директора Дворца культуры заподозрили в мошенничестве

На Камчатке директора ДК заподозрили в мошенничестве на девять миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. СУСК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт дворца культуры в Вилючинске, речь идет об ущербе на 9 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.
"Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного директором общества с ограниченной ответственностью при исполнении муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ Дворца культуры", - говорится в пресс-релизе управления.
Суд. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Экс-замглавы Приволжского управления Ростехнадзора осудили за мошенничество
5 сентября, 15:47
По данным СУСК, 45-летний мужчина, являясь директором и учредителем подрядной организации, в декабре 2022 года получил аванс для начала производства работ по капитальному ремонту зрительного зала здания Дворца культуры. Однако до декабря 2024 года работы по контракту он не выполнил.
"Денежные средства похитил, потратив на личные нужды, чем причинил муниципальному бюджетному учреждению ущерб в особо крупном размере на сумму более 9 миллионов рублей", - уточнили в СУСК.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Суд приговорил топ-менеджера "Компьюлинка" к 4,5 года за мошенничество
4 сентября, 14:14
 
ПроисшествияРоссияКамчатский крайВилючинскКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала