На Камчатке директора Дворца культуры заподозрили в мошенничестве
2025-09-08T05:44:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. СУСК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при исполнении муниципального контракта на капитальный ремонт дворца культуры в Вилючинске, речь идет об ущербе на 9 миллионов рублей, сообщили в ведомстве. "Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного директором общества с ограниченной ответственностью при исполнении муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ Дворца культуры", - говорится в пресс-релизе управления. По данным СУСК, 45-летний мужчина, являясь директором и учредителем подрядной организации, в декабре 2022 года получил аванс для начала производства работ по капитальному ремонту зрительного зала здания Дворца культуры. Однако до декабря 2024 года работы по контракту он не выполнил. "Денежные средства похитил, потратив на личные нужды, чем причинил муниципальному бюджетному учреждению ущерб в особо крупном размере на сумму более 9 миллионов рублей", - уточнили в СУСК. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере) и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Камчатскому краю
. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.