https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040340824.html

Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны - РИА Новости, 08.09.2025

Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T05:18:00+03:00

2025-09-08T05:18:00+03:00

2025-09-08T11:02:00+03:00

ссср

сша

япония

русское географическое общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

кроноцкий заповедник

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040377040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbb8a965a5c130873a10de481c40c3aa.jpg

П-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника. "Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное на территории заказника самолёт, который пилотировал советский лётчик Зинедин Мустафаев", — говорится в сообщении. Самолет был получен СССР от США по программе ленд-лиза и потерпел крушение во время тренировочного полета. Обследование показало, что хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, а кабина частично покрыта илом, но сохранилась. Операция по подъему проводилась с помощью водолазов и вертолета. "Под водой, в точке, где находился самолёт, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом фрагмент истребителя доставили на мелководье. Потом на лебёдке его прикрепили к вертолёту и транспортировали на берег", — уточнили в заповеднике. Исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Всеволод Яковлев отметил важность сотрудничества. "Мы работаем с краеведами, историками, местными жителями населённых пунктов, хорошо знающими этот район. Наши сотрудники помогли поисковикам с определением мест нахождения обломков самолётов", — сказал Яковлев. Совместные экспедиции Минобороны РФ и РГО по исследованию мест падений американских самолётов времён боевых действий против Японии проводятся на Камчатке с 2021 года при содействии сотрудников Кроноцкого заповедника.

https://ria.ru/20241122/vov-1985293988.html

https://ria.ru/20250817/patrony-2035902719.html

ссср

сша

япония

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, сша, япония, русское географическое общество, министерство обороны рф (минобороны рф), кроноцкий заповедник, камчатка