Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.
"Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное на территории заказника самолёт, который пилотировал советский лётчик Зинедин Мустафаев", — говорится в сообщении.
Операция по подъему проводилась с помощью водолазов и вертолета. "Под водой, в точке, где находился самолёт, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом фрагмент истребителя доставили на мелководье. Потом на лебёдке его прикрепили к вертолёту и транспортировали на берег", — уточнили в заповеднике.
Исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Всеволод Яковлев отметил важность сотрудничества. "Мы работаем с краеведами, историками, местными жителями населённых пунктов, хорошо знающими этот район. Наши сотрудники помогли поисковикам с определением мест нахождения обломков самолётов", — сказал Яковлев.
Совместные экспедиции Минобороны РФ и РГО по исследованию мест падений американских самолётов времён боевых действий против Японии проводятся на Камчатке с 2021 года при содействии сотрудников Кроноцкого заповедника.
