Рейтинг@Mail.ru
Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 08.09.2025 (обновлено: 11:02 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040340824.html
Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны
Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны - РИА Новости, 08.09.2025
Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны
Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T05:18:00+03:00
2025-09-08T11:02:00+03:00
ссср
сша
япония
русское географическое общество
министерство обороны рф (минобороны рф)
кроноцкий заповедник
камчатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040377040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bbb8a965a5c130873a10de481c40c3aa.jpg
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника. "Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное на территории заказника самолёт, который пилотировал советский лётчик Зинедин Мустафаев", — говорится в сообщении. Самолет был получен СССР от США по программе ленд-лиза и потерпел крушение во время тренировочного полета. Обследование показало, что хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, а кабина частично покрыта илом, но сохранилась. Операция по подъему проводилась с помощью водолазов и вертолета. "Под водой, в точке, где находился самолёт, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом фрагмент истребителя доставили на мелководье. Потом на лебёдке его прикрепили к вертолёту и транспортировали на берег", — уточнили в заповеднике. Исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Всеволод Яковлев отметил важность сотрудничества. "Мы работаем с краеведами, историками, местными жителями населённых пунктов, хорошо знающими этот район. Наши сотрудники помогли поисковикам с определением мест нахождения обломков самолётов", — сказал Яковлев. Совместные экспедиции Минобороны РФ и РГО по исследованию мест падений американских самолётов времён боевых действий против Японии проводятся на Камчатке с 2021 года при содействии сотрудников Кроноцкого заповедника.
https://ria.ru/20241122/vov-1985293988.html
https://ria.ru/20250817/patrony-2035902719.html
ссср
сша
япония
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040377040_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c93bc29da1cd8d87e17aa9bce22a279a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, сша, япония, русское географическое общество, министерство обороны рф (минобороны рф), кроноцкий заповедник, камчатка
СССР, США, Япония, Русское географическое общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Кроноцкий заповедник, Камчатка
Со дна озера на Камчатке подняли истребитель времен Второй мировой войны

Самолет времен Второй мировой P-63 Kingcobra подняли со дна озера на Камчатке

© Фото : Кроноцкий заповедник/TelegramПоисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны
Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Фото : Кроноцкий заповедник/Telegram
Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны
Читать ria.ru в
Дзен
П-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике истребитель P-63 Kingcobra времен Второй мировой войны, сообщили в пресс-службе Кроноцкого государственного заповедника.
"Поисковики Русского географического общества подняли со дна озера Витаминное на территории заказника самолёт, который пилотировал советский лётчик Зинедин Мустафаев", — говорится в сообщении.
Поисковики в Старорусском районе Новгородской области нашли советский бомбардировщик Пе-2 и истребитель Ла-5 времён Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
В Новгородской области нашли два советских самолета времен ВОВ
22 ноября 2024, 22:32
Самолет был получен СССР от США по программе ленд-лиза и потерпел крушение во время тренировочного полета. Обследование показало, что хвостовая часть истребителя отломилась, винт закручен, а кабина частично покрыта илом, но сохранилась.
Операция по подъему проводилась с помощью водолазов и вертолета. "Под водой, в точке, где находился самолёт, водолазы закрепили хвост боевой машины под понтоном. Таким образом фрагмент истребителя доставили на мелководье. Потом на лебёдке его прикрепили к вертолёту и транспортировали на берег", — уточнили в заповеднике.
Исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Всеволод Яковлев отметил важность сотрудничества. "Мы работаем с краеведами, историками, местными жителями населённых пунктов, хорошо знающими этот район. Наши сотрудники помогли поисковикам с определением мест нахождения обломков самолётов", — сказал Яковлев.
Совместные экспедиции Минобороны РФ и РГО по исследованию мест падений американских самолётов времён боевых действий против Японии проводятся на Камчатке с 2021 года при содействии сотрудников Кроноцкого заповедника.
Поисковая экспедиция По следам Курильского десанта на курильском острове Шумшу - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Поисковики рассказали о патронах, найденных в местах боев на Курилах
17 августа, 14:29
 
СССРСШАЯпонияРусское географическое обществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Кроноцкий заповедникКамчатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала