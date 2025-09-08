https://ria.ru/20250908/kamchatka-2040329119.html
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков - РИА Новости, 08.09.2025
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков
Семнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, дважды толчки ощущались в населенных пунктах, сообщили в Главном... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T00:52:00+03:00
2025-09-08T00:52:00+03:00
2025-09-08T00:52:00+03:00
происшествия
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Семнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, дважды толчки ощущались в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло четырнадцать подземных толчков магнитудой до 5,6. Жители Камчатки ощутили землетрясение один раз. "За сутки произошли 17 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,2. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - проинформировали в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
https://ria.ru/20250825/effekt-2037432333.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
камчатка
россия
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков магнитудой до 5,2