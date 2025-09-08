Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков - РИА Новости, 08.09.2025
00:52 08.09.2025
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Семнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, дважды толчки ощущались в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее на полуострове произошло четырнадцать подземных толчков магнитудой до 5,6. Жители Камчатки ощутили землетрясение один раз. "За сутки произошли 17 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,2. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - проинформировали в главке. На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности. "Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков

На Камчатке зафиксировали 17 афтершоков магнитудой до 5,2

П.-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен - РИА Новости. Семнадцать афтершоков магнитудой до 5,2 зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки, дважды толчки ощущались в населенных пунктах, сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее на полуострове произошло четырнадцать подземных толчков магнитудой до 5,6. Жители Камчатки ощутили землетрясение один раз.
"За сутки произошли 17 афтершоков магнитудой от 3,7 до 5,2. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались два раза", - проинформировали в главке.
На Камчатке продолжается мониторинг вулканической активности.
"Ученые фиксируют активность вулкана Камбального, Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", - добавили в МЧС.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки - повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи, однако характеризуют сейсмичность как "экстремально высокую".
Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
