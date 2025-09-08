https://ria.ru/20250908/kaluga-2040327513.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 08.09.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T00:37:00+03:00
2025-09-08T00:37:00+03:00
2025-09-08T00:37:00+03:00
калуга
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c1dfa077210062d8f9287ac43c9c0dcd.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. "Аэропорт Калуга ("Грабцево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
https://ria.ru/20250907/aeroport-2040248784.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917474305_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_022e522988df7a4ec98ffc8f49268515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов