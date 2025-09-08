Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области полиция обнаружила плантацию конопли - РИА Новости, 08.09.2025
20:55 08.09.2025
В Калининградской области полиция обнаружила плантацию конопли
В Калининградской области полиция обнаружила плантацию конопли
Полиция обнаружила у жителя Славского района под Калининградом на чердаке плантацию из 56 кустов конопли, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. РИА Новости, 08.09.2025
КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Полиция обнаружила у жителя Славского района под Калининградом на чердаке плантацию из 56 кустов конопли, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. "В Славском районе оперативники уличили местного жителя в культивировании и хранении каннабиса... В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства злоумышленника в чердачном помещении оперативники обнаружили и изъяли 394,2 грамма марихуаны, которую он хранил с целью дальнейшего распространения. Помимо этого, там же правоохранители нашли 56 кустов конопли, произраставших в ёмкостях с землёй, а также оборудование для культивации", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД. Отмечается, что пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя поселка Заповедное сотрудники MO МВД России "Советский" совместно с оперативниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. Следователь отделения по Славскому муниципальному округу следственного отдела МО МВД России "Советский" по данному факту возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и частью 1 статьи 231 УК (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
В Калининградской области полиция обнаружила плантацию конопли

В Калининградской области полиция обнаружила плантацию из 56 кустов конопли

КАЛИНИНГРАД, 8 сен — РИА Новости. Полиция обнаружила у жителя Славского района под Калининградом на чердаке плантацию из 56 кустов конопли, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"В Славском районе оперативники уличили местного жителя в культивировании и хранении каннабиса... В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства злоумышленника в чердачном помещении оперативники обнаружили и изъяли 394,2 грамма марихуаны, которую он хранил с целью дальнейшего распространения. Помимо этого, там же правоохранители нашли 56 кустов конопли, произраставших в ёмкостях с землёй, а также оборудование для культивации", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД.
Отмечается, что пресекли противоправную деятельность 54-летнего жителя поселка Заповедное сотрудники MO МВД России "Советский" совместно с оперативниками Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Следователь отделения по Славскому муниципальному округу следственного отдела МО МВД России "Советский" по данному факту возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и частью 1 статьи 231 УК (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).
