https://ria.ru/20250908/kadyrov-2040350630.html

Кадыров: Трамп под предлогом переговоров просто хотел встретиться с Путиным

Кадыров: Трамп под предлогом переговоров просто хотел встретиться с Путиным - РИА Новости, 08.09.2025

Кадыров: Трамп под предлогом переговоров просто хотел встретиться с Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником Владимира Путина. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T08:21:00+03:00

2025-09-08T08:21:00+03:00

2025-09-08T11:44:00+03:00

дональд трамп

владимир путин

рамзан кадыров

аляска

россия

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником Владимира Путина. "Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным. — Прим. ред.), используя свое служебное положение", — сказал Кадыров.Он добавил, что сомневается в том, что у Трампа есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. "При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни", — отметил глава Чечни.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250908/evropa-2040301129.html

аляска

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир путин, рамзан кадыров, аляска, россия, сша, в мире