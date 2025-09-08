Рейтинг@Mail.ru
Кадыров: Трамп под предлогом переговоров просто хотел встретиться с Путиным
08:21 08.09.2025 (обновлено: 11:44 08.09.2025)
Кадыров: Трамп под предлогом переговоров просто хотел встретиться с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником Владимира Путина. РИА Новости, 08.09.2025
ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником Владимира Путина. "Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным. — Прим. ред.), используя свое служебное положение", — сказал Кадыров.Он добавил, что сомневается в том, что у Трампа есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию. "При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни", — отметил глава Чечни.Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 8 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в интервью РИА Новости, что считает президента США Дональда Трампа давним поклонником Владимира Путина.
"Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова. Главы других государств мечтают о встрече с ним. Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним (Путиным. — Прим. ред.), используя свое служебное положение", — сказал Кадыров.
Он добавил, что сомневается в том, что у Трампа есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию.
"При западной поддержке вооружением Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни", — отметил глава Чечни.
Путин и Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (штат Аляска). По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над мирным завершением конфликта на Украине.
На медали "За основание Европы" отчеканят профили Путина, Трампа и Драги
