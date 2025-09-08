https://ria.ru/20250908/jugra-2040345061.html

Сельхозпредприятия Сургутского района получат 345 миллионов рублей

СУРГУТ, 8 сен - РИА Новости. Свыше 340 миллионов рублей направят в 2025 году на развитие сельхозотрасли в Сургутском районе Югры, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой на своем Telegram-канале. "В Сургутском районе производится треть сельхозпродукции Югры. Так, в 2024 году в муниципалитете было произведено около восьми тысяч тонн мяса, более двух тысяч тонн молока и переработано почти 700 тонн рыбы. Большая часть продукции отмечена знаком качества "Сделано в Югре". На поддержание высокого уровня и развитие сельхозотрасли только в этом году муниципалитет и Югра направят порядка 345 миллионов рублей", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале. По словам главы муниципалитета, на прошедших выходных девять представителей Сургутского района представили свою продукцию в Сургуте на выставке-ярмарке "Товары земли Югорской", куда съехались представители десятков предприятий и фермерских хозяйств со всего региона. "Большинство предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Сургутского района хорошо известны жителям региона. Например, семейная ферма Герусовых из Ульт-Ягуна и КФХ Капсамун В. П. из Белого Яра - на ярмарке они представили молочную и мясную продукцию, ИП Антонова Е. А. из Солнечного - мясопродукты и полуфабрикаты. Рыбные изделия на выставке реализует индивидуальный предприниматель Марзият Даитбекова, все виды товаров из мяса птицы - ООО "Обь-регион", - отметил Трубецкой. Также на выставке-ярмарке были представлены картофель собственного урожая от сельхозпроизводителя из Тундрино (ИП Иванова) и меха от модного дома "Меховщиковъ" из Белого Яра.

