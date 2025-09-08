https://ria.ru/20250908/izrail-2040425256.html
Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле
Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле - РИА Новости, 08.09.2025
Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле
Посольство РФ в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать в теракте со стрельбой в Иерусалиме, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T13:53:00+03:00
2025-09-08T13:53:00+03:00
2025-09-08T13:53:00+03:00
в мире
израиль
иерусалим
россия
терроризм
террористы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040421020_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4fa92d76f948e61a226bad3699326ab5.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать в теракте со стрельбой в Иерусалиме, сообщила РИА Новости пресс-служба российской дипломатической миссии в Израиле. "По состоянию на 13.00 (время совпадает с мск) 8 сентября отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате террористического нападения на пассажирский автобус в г. Иерусалиме. Каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250908/ierusalim-2040384508.html
израиль
иерусалим
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040421020_259:0:1699:1080_1920x0_80_0_0_c91939fc565cbef1b30fbbd02a37795c.jpg
Момент стрельбы в автобусе в Иерусалиме
В соцсетях публикую видео с моментом, когда началась сегодняшняя стрельба в автобусе в Иерусалиме. На записи видно, как пули попадают в другой автобус в сантиметрах от таксиста, который помогает женщине покинуть его машину. По последним данным в результате теракта погибли пять человек.
2025-09-08T13:53
true
PT1M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иерусалим, россия, терроризм, террористы
В мире, Израиль, Иерусалим, Россия, Терроризм, террористы
Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле
Посольство РФ не знает о россиянах среди пострадавших при стрельбе в Иерусалиме