Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле - РИА Новости, 08.09.2025
13:53 08.09.2025
Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле
в мире
израиль
иерусалим
россия
терроризм
террористы
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать в теракте со стрельбой в Иерусалиме, сообщила РИА Новости пресс-служба российской дипломатической миссии в Израиле. "По состоянию на 13.00 (время совпадает с мск) 8 сентября отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате террористического нападения на пассажирский автобус в г. Иерусалиме. Каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - говорится в сообщении.
в мире, израиль, иерусалим, россия, терроризм, террористы
В мире, Израиль, Иерусалим, Россия, Терроризм, террористы
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать в теракте со стрельбой в Иерусалиме, сообщила РИА Новости пресс-служба российской дипломатической миссии в Израиле.
"По состоянию на 13.00 (время совпадает с мск) 8 сентября отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате террористического нападения на пассажирский автобус в г. Иерусалиме. Каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - говорится в сообщении.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Число погибших при теракте в Иерусалиме возросло до пяти
В миреИзраильИерусалимРоссияТерроризмтеррористы
 
 
