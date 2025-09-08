https://ria.ru/20250908/izrail-2040425256.html

Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле

Посольство не знает о россиянах среди пострадавших при теракте в Израиле

2025-09-08T13:53:00+03:00

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле не располагает информацией о россиянах, которые могли бы пострадать в теракте со стрельбой в Иерусалиме, сообщила РИА Новости пресс-служба российской дипломатической миссии в Израиле. "По состоянию на 13.00 (время совпадает с мск) 8 сентября отсутствует информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате террористического нападения на пассажирский автобус в г. Иерусалиме. Каких-либо сведений от компетентных органов Израиля, а также обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - говорится в сообщении.

Момент стрельбы в автобусе в Иерусалиме В соцсетях публикую видео с моментом, когда началась сегодняшняя стрельба в автобусе в Иерусалиме. На записи видно, как пули попадают в другой автобус в сантиметрах от таксиста, который помогает женщине покинуть его машину. По последним данным в результате теракта погибли пять человек. 2025-09-08T13:53 true PT1M27S

