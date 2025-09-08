https://ria.ru/20250908/izrail-2040422247.html

В районе ядерного центра на юге Израиля сработал сигнал тревоги

2025-09-08T13:40:00+03:00

в мире

израиль

армия обороны израиля (цахал)

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения вражеского БПЛА, сработал в районе ядерного центра в Димоне на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В районе южного Негева прозвучали сирены из-за проникновения вражеского летательного аппарата. Детали уточняются", - говорится в сообщении. По данным системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован вблизи ядерного исследовательского центра в Димоне.

