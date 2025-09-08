Рейтинг@Mail.ru
В районе ядерного центра на юге Израиля сработал сигнал тревоги - РИА Новости, 08.09.2025
13:40 08.09.2025 (обновлено: 13:41 08.09.2025)
В районе ядерного центра на юге Израиля сработал сигнал тревоги
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения вражеского БПЛА, сработал в районе ядерного центра в Димоне на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "В районе южного Негева прозвучали сирены из-за проникновения вражеского летательного аппарата. Детали уточняются", - говорится в сообщении. По данным системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован вблизи ядерного исследовательского центра в Димоне.
В районе ядерного центра на юге Израиля сработал сигнал тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 сен - РИА Новости. Сигнал тревоги, предупреждающий об угрозе проникновения вражеского БПЛА, сработал в районе ядерного центра в Димоне на юге Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"В районе южного Негева прозвучали сирены из-за проникновения вражеского летательного аппарата. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
По данным системы оповещения об обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован вблизи ядерного исследовательского центра в Димоне.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
