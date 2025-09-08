https://ria.ru/20250908/ivanovo-2040501022.html

Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников

РЯЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Суд назначил три года условно жителю Иваново, который, будучи пьяным, передал ложные сведения о захвате заложников в школе, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя областного центра за заведомо ложное сообщение о захвате заложников", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в соцсети "ВКонтакте". Инцидент произошел 17 апреля. Судом установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений. Суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также раскаяние в содеянном. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, удовлетворен иск прокурора Советского района города, с осужденного взыскана сумма материального ущерба, причиненного в результате ложного вызова спецслужб. Приговор в законную силу не вступил.

