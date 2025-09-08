Рейтинг@Mail.ru
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 08.09.2025
https://ria.ru/20250908/ivanovo-2040501022.html
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников - РИА Новости, 08.09.2025
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников
Суд назначил три года условно жителю Иваново, который, будучи пьяным, передал ложные сведения о захвате заложников в школе, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:53:00+03:00
2025-09-08T17:53:00+03:00
происшествия
иваново
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РЯЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Суд назначил три года условно жителю Иваново, который, будучи пьяным, передал ложные сведения о захвате заложников в школе, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя областного центра за заведомо ложное сообщение о захвате заложников", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в соцсети "ВКонтакте". Инцидент произошел 17 апреля. Судом установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений. Суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также раскаяние в содеянном. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, удовлетворен иск прокурора Советского района города, с осужденного взыскана сумма материального ущерба, причиненного в результате ложного вызова спецслужб. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250810/arest-2034473128.html
https://ria.ru/20250908/sud-2040443651.html
иваново
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников

Жителю Иваново дали три года условно за ложную информацию о захвате заложников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Суд назначил три года условно жителю Иваново, который, будучи пьяным, передал ложные сведения о захвате заложников в школе, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя областного центра за заведомо ложное сообщение о захвате заложников", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в соцсети "ВКонтакте".
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В Дагестане арестовали мужчину, захватившего в заложники бывшую жену
10 августа, 21:24
Инцидент произошел 17 апреля. Судом установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений.
Суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также раскаяние в содеянном. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года.
Кроме того, удовлетворен иск прокурора Советского района города, с осужденного взыскана сумма материального ущерба, причиненного в результате ложного вызова спецслужб.
Приговор в законную силу не вступил.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Верховный суд оправдал судмедэксперта, осужденного за продажу данных
Вчера, 15:01
 
ПроисшествияИвановоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала