https://ria.ru/20250908/ivanovo-2040501022.html
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников - РИА Новости, 08.09.2025
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников
Суд назначил три года условно жителю Иваново, который, будучи пьяным, передал ложные сведения о захвате заложников в школе, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:53:00+03:00
2025-09-08T17:53:00+03:00
2025-09-08T17:53:00+03:00
происшествия
иваново
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
РЯЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Суд назначил три года условно жителю Иваново, который, будучи пьяным, передал ложные сведения о захвате заложников в школе, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 35-летнего жителя областного центра за заведомо ложное сообщение о захвате заложников", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в соцсети "ВКонтакте". Инцидент произошел 17 апреля. Судом установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал из хулиганских побуждений. Суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также раскаяние в содеянном. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года. Кроме того, удовлетворен иск прокурора Советского района города, с осужденного взыскана сумма материального ущерба, причиненного в результате ложного вызова спецслужб. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20250810/arest-2034473128.html
https://ria.ru/20250908/sud-2040443651.html
иваново
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
Жителю Иваново дали условный срок за ложную информацию о захвате заложников
Жителю Иваново дали три года условно за ложную информацию о захвате заложников