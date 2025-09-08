Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года - РИА Новости, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 08.09.2025 (обновлено: 18:44 08.09.2025)
https://ria.ru/20250908/infrastruktura-2040495260.html
Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года
Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года - РИА Новости, 08.09.2025
Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года
В России согласовали план создания инфраструктуры до 2036 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.09.2025
2025-09-08T17:35:00+03:00
2025-09-08T18:44:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
правительство рф
инфраструктура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040459655_0:86:3006:1777_1920x0_80_0_0_9a315438aefb6b4378a07f7557206b74.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России согласовали план создания инфраструктуры до 2036 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Чтобы настроить синхронное развитие территорий, правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036-го", — сказал он на заседании с вице-премьерами. Проект подразумевает:Мишустин подчеркнул, что запланировано строительство многих других важных объектов инфраструктуры.
https://ria.ru/20250831/transport-2038594453.html
https://ria.ru/20250904/chukotka-2039661882.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040459655_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_33ac3f55026da02b5a2c602d88f72b07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, общество, правительство рф, инфраструктура
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Правительство РФ, Инфраструктура

Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкГлава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России согласовали план создания инфраструктуры до 2036 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Чтобы настроить синхронное развитие территорий, правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036-го", — сказал он на заседании с вице-премьерами.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Путин заявил о планах обновления транспортной инфраструктуры
31 августа, 00:07
Проект подразумевает:
  • реконструкцию около 4,5 тысячи километров железнодорожных путей и более двух тысяч километров автодорог;
  • модернизацию социальных объектов и 60 аэропортов;
  • запуск десяти новых энергоблоков на пяти атомных электростанциях;
  • обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, возведение десятков университетских кампусов.
Мишустин подчеркнул, что запланировано строительство многих других важных объектов инфраструктуры.
Президент РФ Владимир Путин проводит во Владивостоке совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин анонсировал строительство еще одной уникальной плавучей АЭС
4 сентября, 13:54
 
РоссияМихаил МишустинОбществоПравительство РФИнфраструктура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала