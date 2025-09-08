Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года
Глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России согласовали план создания инфраструктуры до 2036 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Чтобы настроить синхронное развитие территорий, правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036-го", — сказал он на заседании с вице-премьерами.
Проект подразумевает:
- реконструкцию около 4,5 тысячи километров железнодорожных путей и более двух тысяч километров автодорог;
- модернизацию социальных объектов и 60 аэропортов;
- запуск десяти новых энергоблоков на пяти атомных электростанциях;
- обновление 40 медицинских организаций и исследовательских центров, возведение десятков университетских кампусов.
Мишустин подчеркнул, что запланировано строительство многих других важных объектов инфраструктуры.
