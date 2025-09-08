https://ria.ru/20250908/infrastruktura-2040495260.html

Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года

Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года - РИА Новости, 08.09.2025

Правительство утвердило план создания инфраструктуры до 2036 года

В России согласовали план создания инфраструктуры до 2036 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:35:00+03:00

2025-09-08T17:35:00+03:00

2025-09-08T18:44:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

правительство рф

инфраструктура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040459655_0:86:3006:1777_1920x0_80_0_0_9a315438aefb6b4378a07f7557206b74.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В России согласовали план создания инфраструктуры до 2036 года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Чтобы настроить синхронное развитие территорий, правительство утвердило масштабный комплексный план создания инфраструктуры на период до 2036-го", — сказал он на заседании с вице-премьерами. Проект подразумевает:Мишустин подчеркнул, что запланировано строительство многих других важных объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20250831/transport-2038594453.html

https://ria.ru/20250904/chukotka-2039661882.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, общество, правительство рф, инфраструктура